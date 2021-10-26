تشعر بألم في عينيك اليسرى؟.. إليك ما يشير إليه هذه العلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يتعرض العديد من الأشخاص إلى الشعور بألم في العين اليسري، لكن هل تساءلت في يوما ما ما أسباب هذا الشعور؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما جاء في موقع "thelist".

إذا كانت عينك اليسرى تؤلمك، فعادةً ما يكون هذا الألم أحد أعراض العديد من الحالات المحتملة، ومعظمها لا يعتبر خطيرًا بشكل عام، ويُصنف ألم العين إما على أنه في العين يحدث على سطح العين، أو ألم في الحجاج يحدث داخل العين نفسها.

وإذا كانت عينيك تؤلمك وتعاني من إحساس بالحرقان أو الحكة، فهذا يشير إلى ألم في العين، وإذا كنت تعاني من إحساس بالخفقان أو الألم أو الطعن، فهذا يشير إلى ألم مداري.

ومن المحتمل أن تؤلم عينك اليسرى لأحد هذه الأسباب الشائعة:

1- عادةً ما يحدث الإحساس بالحرقان أو الحكة بسبب شيء عالق في عينك، مثل المكياج أو الأوساخ أو رمش العين، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تكون مصاب بـ"دودة"، وهي "عدوى التهاب الجفن" التي تخلق نتوءًا صغيرًا على جفنك.

ولعلاج هذه الأسباب، يمكنك وضع ضغطًا دافئًا على عينك، واغسل عينك بالماء بعناية، واستخدم قطرات العين لتقليل التهيج.

2- وفي بعض الحالات، يكون بسبب إصابتك بالتهاب الملتحمة أو تعرضك لتآكل القرنية، ويحدث تآكل القرنية عندما تتعرض لإصابة في القرنية، والتي يمكن أن تحدث عند فرك عينك.

وفي هذه الحالات، ستحتاج إلى تناول مضادات حيوية ومرهم يصفه الطبيب المختص، لضمان معالجة العدوى أو التآكل بشكل صحيح.

وعادة ما يشير ألم الحجاج في العين اليسرى إلى حالة صحية مثل الجلوكوما أو الصداع النصفي أو التهاب العصب البصري أو التهاب الجيوب الأنفية.

3- وإذا كنت تعاني من ألم في الحجاج في عينك اليسرى، فمن الأفضل الاتصال بالطبيب المختص لتحديد موعد لتحديد سبب المشكلة وأفضل علاج لها.