محمد اسماعيل - القاهرة - حتى وقت قريب جدًا، اعتقد الكثير من الناس أن التثاؤب يجلب المزيد من الأكسجين إلى الدماغ، ولكن ثبت أن هذا خطأ.

إذن، ما الذي يجعلنا نتثاءب.. هل تعلم؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما نقل موقع "healthline".

إحدى النظريات الشائعة هي أنه بالتثاؤب، يحاول الدماغ إيقاظ نفسه، كما أنه يخفض درجة الحرارة إذا أصبحت أجسامنا أكثر دفئًا من المعتاد.

ومع ذلك، لا يمكن التأكد من صحة هذه النظرية لأنها فحصت 120 شخصًا فقط.

تقول نظرية أخرى إن للتثاؤب معنى اجتماعيًا مهمًا. عندما يبدأ شخص ما فيه بعد أن يفعل صديقه ذلك، فهذا يعني أن كفاءته الاجتماعية وتعاطفه قد تطورت بشكل كبير. أيضًا، في العديد من الثقافات، لا يزال الناس يعتقدون أنه علامة على التعب، لكن في النهاية لا يمكن للمجتمع العلمي الاتفاق على أسباب تثاؤبنا.

هل هو معدي؟

التثاؤب معدي بالتأكيد. حتى مقاطع الفيديو لأشخاص يفعلون ذلك يمكن أن تؤدي إلى جلسة تثاؤب. حاول مشاهدة الفيديو أدناه ومعرفة ما إذا كنت تتثاءب. سنخبرك بما قد يعنيه ذلك بعد.

إذا تثاءبت بالفعل ، فوفقًا لدراسة من جامعة بايلور ، فهذا أمر جيد: أنت تظهر التعاطف والترابط.

نظرت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Personalality and Individual Differences، إلى 135 طالبًا جامعيًا وشخصياتهم وكيفية تفاعلهم مع حركات الوجه المختلفة.

وأظهرت النتائج أنه كلما قل تعاطف الشخص، قل احتمال تثاؤبه بعد رؤية شخص آخر يتثاءب.

من المهم ملاحظة أن هذه النتائج لا يمكن تعميمها. لا يُعد عدم التثاؤب دليلًا على ميول السيكوباتية أو الاعتلال الاجتماعي.

هل يجب أن ترى طبيبًا للتثاؤب "كثيرًا"؟

يجب أن ترى الطبيب إذا شعرت أنك تتثاءب أكثر من المعتاد وتعاني من أعراض إضافية تتداخل مع أنشطتك اليومية.

أخبر طبيبك متى بدأ التثاؤب وعن الأعراض الأخرى، مثل ضباب العقل، والألم في مناطق معينة، أو حتى قلة النوم. يمكن أن تساعد هذه المعلومات طبيبك في تشخيص الحالة الأساسية وتقديم توصيات العلاج بناءً على الاحتياجات الفردية.