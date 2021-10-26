الامارات | الاميرة اليابانية ماكو تزوجت من عامة الشعب وغادرت البلاط الإمبراطوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الاميرة اليابانية ماكو تزوجت من عامة الشعب وغادرت البلاط الإمبراطوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزوجت الأميرة اليابانية ماكو اليوم الثلاثاء من صديقها كي كومورو، وهو من عامة الشعب ولاينتمي إلى البلاط الإمبراطوري.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن مكتب البلاط الإمبراطوري قدم المستندات اللازمة للزوجين لتسجيل الزواج رسميا لدى السلطات اليوم الثلاثاء.

وأقيمت مراسم صامتة بدون أي احتفالات تقليدية بعد الجدل حول الخلافات المالية التي أحاطت بأسرة كومورو والتى كانت موضوعا لتقارير مكثفة فى اليابان .

ومع اكتمال زواجها من كومورو، تركت الأميرة ماكو العائلة الإمبراطورية اليابانية رسميا.

وماكو هي ابنة شقيق الإمبراطور الياباني ناروهيتو.

وبموجب القانون، تفقد عضوات الأسرة الإمبراطورية مركزهن إذا تزوجن من أحد عامة الناس.

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