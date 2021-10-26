روتين العناية بالبشرة للنساء فوق سن الخمسين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبحث المرأة دائماً عن منتجات العناية بالبشرة، ويشغل تفكيرها دائماً تلك التجاعيد وعلامات الكبر التي سوف تلاحقها عند الكبر لذلك تحافظ على بشرتها من الإرهاق والتلف، وتتجه لمنتجات الترطيب والعناية اليومية، لكن ماذا عن النساء فوق سن الخمسين؟، بالتأكيد الأمر نفسه، فالمرأة بأي عمر تهتم ببشرتها وتقلق من علامات الكبر التي تبدأ في الظهور مع الوقت.

الغسول

لا شك أن أفضل عناية بالبشرة للنساء فوق سن الخمسين تبدأ بغسل الوجه يومياً، لذلك يجب على الأنثى اختيار الغسول المناسب لبشرتها واختيار الغسول المعتدل الذي لا يسبب تهيج البشرة الجافة والحساسة.

أما أصحاب البشرة الجافة تنصح طبيبة الأمراض الجلدية في نيويورك باتريشيا ويكسلر باستخدام غسول يوفر الحماية اللازمة بمكونات واقية للبشرة مثل السيراميد، وتقول: «بعد استخدام المنظف الزيتي الأولي لإزالة الماكياج يجب غسل الوجه بماء دافئ وتجفيفها بقطعة قماش ناعمة»، للمساعدة على الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجلد بعد التطهير، وفقاً لمجلة «Vogue».

التقشير

ينصح خبراء العناية بالبشرة بعدم الإفراط في التقشير خاصة مع النساء اللاتي تخطين سن الخمسين نظراً لأن طبقات الجلد الخارجية تصبح أرق وأكثر حساسية، وللتقشير الآمن يجب استخدام مقشر مثل Wexler ثلاث مرات في الأسبوع والمتابعة بأكسير مهدئ مثل السيراميد أو البابونج.

أما التقشير الكيميائي الخفيف يجب استخدام مربعات M_61 المبللة بأحماض الجيلكوليك والساليسليك من Powerglow Peel، بالإضافة إلى الفيتامينات لعلاج ندبات حب الشباب.

تدليك البشرة

يؤدي التدليك إلى نتائج مذهلة للبشرة في أي عمر، لأنه يعمل على نحت عضلة الوجه بالتحديد عظام الخد والفك، وتقليل تراكم السوائل وتحسين تدفق الدم، نظراً لأن النساء يعانين من انخفاض كبير في خلق الكولاجين بعد انقطاع فترة الطمث فقد صنعت شركة Skincare Pause أداة Weitzner التي تحفز الخلايا الليفية التي تنتج الكولاجين، للحصول على دفعة إضافية من التدليك الصحي للبشرة يمكن استخدام مكعبات الثلج المصنوعة من الشاي الأخضر الملفوفة بشاش وتدليك البشرة بها.

استعادة الرطوبة اللازمة للبشرة

تبدأ مستويات الهايلورنيك في الانخفاض مع بداية الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ما يساعد الخطوط الدقيقة والتجاعيد في الظهور على البشرة، يستخدم الهيالورونيك في المركبات المستخدمة لترطيب البشرة.

علاج التجاعيد والتصبغ

بالنسبة للتجاعيد والتصبغ يوصي باستخدام الريتنول المشتق من «فيتامين أ» الذي يجدد نشاط البشرة ويفتح لونها، بالإضافة إلى أنه يساعد في إنتاج الكولاجين ويزيل فرط التصبغ، ومن الأفضل العودة للطبيب الخاص بك لمعرفة الريتنول المناسب للبشرة، كما نصح ويكسلر وهو أحد محبي SkinMedica من HA5 Rejuvenating Hydrator إحدى شركات منتجات العناية بالبشرة.