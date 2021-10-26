الامارات | محامي تاجر المخدرات الشهير «إل تشابو» يطالب بإعادة محاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن محامي تاجر المخدرات الشهير «إل تشابو» يطالب بإعادة محاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال محامي تاجر المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان، المعروف باسم «إل تشابو»، إن موكله يحتاج إلى إعادة محاكمته لأن المحلفين كذبوا على القاضي بشأن متابعة تقارير إعلامية خلال محاكمته.

وركز محامي الزعيم السابق لعصابة المخدرات «سينالوا» في دفاعه على مقال نشرته فايس نيوز قال فيه محلف مجهول إنه ومحلفين آخرين تابعوا التغطية الإعلامية للمحاكمة لكنهم أنكروا ذلك أمام القاضي، منتهكين قسمهم، بحسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وقال مارك فيرنيش محامى جوزمان، فى محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية فى مانهاتن «إذا تبين أن خمسة أو ستة محلفين اجتمعوا وكذبوا مباشرة فى وجه القاضى فى منتصف المحاكمة، فهذا أمر لا يمكنك تجاهله». ويشكل تقرير«فايس نيوز» الأساس لجانب كبير من استئناف تاجر المخدرات المسجون.

وحكم على جوزمان بالسجن مدى الحياة في محكمة بروكلين الاتحادية في عام 2019 لدوره على رأس عصابة سينالوا، وتدبيره مؤامرات لعقود لتهريب مخدرات بقيمة مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة.

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