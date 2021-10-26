فتاة عشرينية تتعرض لموقف غير متوقع من جارتها المسنة: عُمرها السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف غريب تعرضت له فتاة عشرينية، من جارة لها، ما أدى إلى استدعاء رجال الشرطة للأولى في نهاية المطاف، وأثار جدلًا كبيرًا بين نشطاء موقع التساؤلات وجمع الآراء الشهير «Reddit»، الذين أظهر الكثير من بينهم مدى تعاطفهم مع العشرينية.

تفاصيل الخلاف بين الفتاة وجارتها

وخلال الاستفتاء الذي دشنته الفتاة الأمريكية عبر الموقع الشهير، لجمع آراء رواد حول ما تعرضت له من موقف حرج، قالت إنها اشترت منزلا جديدًا منذ فترة، وبدأت في تجهيزاتها الخاصة به، لكنها فوجئت بعد أيام قليلة من إقامتها به، باستدعاء جارة لها لرجال الشرطة وتحرير محضر بها، لسبب أثار دهشتها، وهو اعتراض الجارة المسنة على امتلاك الأولى لمنزل بسبب صغر عمرها، حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وتابعت الفتاة أنها خلال قيامها بتنظيف الحديقة الخاصة بمنزلها، فوجئت بجارتها المسنة التي تدعى «جين» باصطحاب بعض من رجال الشرطة واقتحامهم لساحتها، لافتة إلى أنها لا تفعل أشياء تثير الصخب أو تزعج جارتها على الأقل، وهو ما تسبب في دهشتها الكبيرة من ذلك الموقف الغريب.

تفاصيل شراء الفتاة للمنزل

وتابعت الفتاة العشرينية خلال شكواها، أنها اشترت هذا المنزل من شخص كان استأجره بعد وفاة المالك السابق للمنزل، مستكملة: «كنت سعيدة وأنا في الخارج وأرتب حديقة منزلي وأدهن بابه، لكنني فوجئت باقتحام جارتي لبيتي وهي تصرخ، لأنني صغيرة في السن وهذا لا يليق بأنني أمتلك منزلا من وجهة نظرها».

واستطردت الفتاة قائلة: «أخبرتها أن تتوقف وتتركني وشأني، وأن مغادرتي لممتلكاتي ليس مش شأنها وسرعان ما طالبت من رجال الشرطة حفظ حقوقي الشخصية، وأحضرت لهم أوراقي لملكية المنزل، وطالبتهم بإخراجها من بيتي».

تفاعل كبير مع الفتاة

وسرعان ما لاقت الفتاة تعاطف الكثير من الأشخاص عبر موقع «Reddit» مع موقفها، فجاء من بين التعليقات، «المشكلة تكمن في تفكير جين»، «جارتك أصبحت عدوة لكي»، «لا يحق لها ذلك على الإطلاق إنها غريبة حقًا».