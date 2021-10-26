تحذير عاجل من إعطاء الأطفال مكملات غذائية دون استشارة طبيب: تسبب أمراضا مزمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغبة في مساعدة الطفل على التركيز وسرعة استيعابه دروسه خلال العام الدراسي، تلجأ العديد من الأمهات إلى تقديم المكملات الغذائية المختلفة دون استشارة طبيب مختص، كحيلة اعتقادًا منهن بتقديم العناصر المهمة لأطفالهن، وما تغفل عنه الأمهات هو احتمالية تعريض صغارهن للإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة دون شعور بالأمر.

خبراء تغذية يحذرون من إمداد الأطفال بالمكملات الغذائية دون استشارة الطبيب

وخلال حديثها لـ«هن»، أوضحت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، كيفية إمداد الطفل بالمكملات الغذائية بصورة صحيحة، لافتة إلى أنه لا بد من استشارة الطبيب وذلك للتعرف على ما يحتاجه جسم الطفل من فيتامينات ومعادن تختلف من حالة لأخرى، سواء كان يعاني من قصر القامة، أو النحافة، وغيرهم من الأمراض.

وتابعت خبيرة التغذية، قائلة إن تشخيص الطفل يختلف حسب مرحلته العمرية، وكذلك ما يحتاجه جسده من عناصر غذائية مهمة، «على سبيل المثال نسبة الأنيميا بتختلف من طفل للتاني، وكذلك في طفل بيكون عنده فقدان للشهية والتاني لا، فلازم أحدد الطفل محتاج لإيه».

وحذرت «شعير»، من إعطاء الصغار المكملات الغذائية للأطفال دون استشارة الطبيب، لأنها قد تُسبب لهم الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة، على رأسها، الفشل الكلوي، وفرط الحركة.

ومن جانبه عقب الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بكلية العلوم جامعة عين شمس، موضحًا أن التغذية الصحية السليمة هي الأفضل لمساعدة الطفل على التركيز وقوة الاستيعاب خلال الفصل الدراسي، لكن لا سيما لإمكانية مده بفيتامينات «سي» و«بي».

ولفت أستاذ علوم التغذية، إلى أنه لا يجب على الأم إمداد طفلها بالعديد من الفيتامينات الأخرى دون استشارة طبيب مختص، «فيتامينات بي وسي بتخرج مع البول فمش بيكون ليها ضرر على الطفل، إنما الفيتامينات الأخرى المتعددة لا يجب منحها للطفل إلا بعد زيارة الطبيب».

مواد غذائية تساعد الطفل على التركيز

وقدم الخبيران روشتة للأمهات بالمواد والأطعمة الغذائية التي يمكن منحها للطفل لمساعدته على التركيز، والتي من بينها:

- البيض خلال وجبة الإفطار.

- الأسماك (مرتين في الأسبوع).

- المكسرات بأنواعها.

- الحمص بأنواعه.

- الزبادي.

- اللبن.