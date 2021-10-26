9 معلومات عن مواليد برج العقرب.. حنين على أولاده ومش هيسامح

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يتزامن حاليًا، مواليد برج العقرب الذي يبدأ من 23 أكتوبر حتى 23 نوفمبر، ويتشوق أصحابه لمعرفة المزيد عنهم وحقائق مرتبطة بصفاتهم الشخصية، لذلك تكون أخبار الأبراج مادة مسلية ومشوقة للكثيرين، وقدمت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، عدد من المعلومات والحقائق المرتبطة بمواليد برج العقرب.

وفي التقرير التالي يرصد لك «هن» بحسب ما ذكرته المهندسة عبير فؤاد، عن مواليد برج العقرب.

وصفه بكلمة

صبور

لما بيحب

أصحاب برج العقرب عادة ما يصفون بالشك، لذلك يبحث دائمًا عن التحدي في العلاقات وعن شخصية تكون صعبة المنال.

في اكتئاب الشتا: هينتقم

أما التخطيط للانتقام فهو الحل الوحيد الذي يتخذه أصحاب برج العقرب للخروج من الاكتئاب، بحسب «فؤاد».

اللون المفضل

عادة ما يميل أصحاب برج العقرب إلى الأحمر المائل إلى النبيتي، وأيضًا البني المحمر.

لما بيقع في مشكلة

يتسم بالروح القتالية وإرادة جبارة ويستطيع أن ينظم أفكاره بطريقة بدقة، ولديه إصرار وإرادة قوية إلى أن يصل إلى هدفه.

لو حد زعله

تدبير الانتقام من الشخص الذي أغضبه لكنه يحاول التظاهر عكس ذلك.

مش بيسامح

غير متسامح مع الشخص المخطيء، لكن يتسم صاحب برج العقرب بالذكاء العاطفي الذي يجعله يقدر مشاعر الطرف الآخر، لكن إذا تأكد من نية الشخص الآخر في الأذى يخطط لأذيته.

هيخون مراته؟

يتسم بالفضول في الكشف عن الجنس الآخر، لذلك تعتبر العلاقة الزوجية شئ أساسي بالنسبة إليه، ومن السهل أن يخون زوجته إذا أعجبته امرأة أخرى.

لما يكون أب

الحنان الشديد على أولاده أهم ما يتميز به رجل العقرب، غير أنه لا يحب أن يحرم أولاده من شئ.