طبيب أورام يحذر الرجال من سرطان الثدي: «ممكن يجيلكم»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قال الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، إن كل السيدات معرضات للإصابة بسرطان الثدي، ولكن هناك سيدات لهن معدل أعلى وفقا للعائلة والجينات، لافتا إلى أنه يجب على السيدات فحص الثدي باستمرار لتجنب الإصابة بالسرطان، أو الحصول على العلاج المبكر في حال الإصابة، لأن هذا أفضل من العلاج المتأخر الذي لن يأتي بأي نتائج إيجابية.

الرجال يصابون بسرطان الثدي

وأضاف «عبد القادر»، خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية منى عبد الغني والإعلامية إيمان عزالدين، أن هناك بعض الرجال يصابون بسرطان الثدي، ويجرى إعطاءهم جدول علاج يتغير كل 4 أسابيع.

أكثر السرطانات بمصر تكون في الكبد

وأوضح أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، أن أكبر عدد سرطان في مصر، هو سرطان الكبد، وجرى الكشف عن عدد المصابين من خلال مبادرة الكشف عن فيروس «سي» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تطور مختلف لعلاج أنواع السرطانات

وأكد أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، أن أحدث طرق علاج للسرطان، ظهرت في عام 2020، إذ جرى إيجاد العلاج المناعي الذي أوجد نتائج جيدة في علاج سرطان الثدي والرئة، بدلا من تطبيق العلاج الكيماوي، مشيرا إلى أن العلاج المناعي لا يزال ثمنه مرتفعا، ولكن هناك دراسات لتقليل ثمنه، موضحًا أن العلاج بالهرمونات أظهر نتائج جيدة أيضًا في علاج أنواع مختلفة من السرطانات.