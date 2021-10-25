وداعا للإزعاج.. طرق إزالة «حب الشباب» من وجه الرجال وكيفية الوقاية منه

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يظهر لدى معظم الشباب بعض الحبوب في سن المراهقة، تعرف باسم «حب الشباب»، وأحيانًا تظهر عند الرجال، وتستمر وقتًا طويلًا، فيصبح أمرًا مزعجًا لهم، على غراره يبدأ التساؤل عن أسباب الإصابة وطرق الوقاية منه.

أسباب الإصابة بحب الشباب

يحدث «حب الشباب» بسبب التغيرات في مستويات الهرمونات، إذ أن هذه الهرمونات تفرز زيوتًا يمكن أن تؤدي إلى انسداد المسام، والتي تسمح أحيانًا للبكتيريا بالنمو، ما يسبب حب الشباب، حسبما ذكر موقع ويب مد الطبي المتخصص.

كما أن الرجال الذين يعاني آباؤهم من حب الشباب الشديد هم أكثر عرضة للإصابة به أيضًا.

وتسبب بعض الأدوية مثل الليثيوم، الذي يعالج الاضطراب ثنائي القطب، والكورتيكوستيرويدات مثل بريدنيزون ظهور حب الشباب، والذي غالبًا ما يظهر عند الرجال على الوجه والظهر.

ويزيد «حب الشباب» نسبة التعرق في الجسم، ويتحول الأمر إلى أكثر سوءًا.

غالبًا ما يحدث الطفح الجلدي والحبوب على الظهر في الطقس الحار أو بعد ممارسة الرياضة، ويصعب معالجتها أكثر من النوع الموجود على الوجه، ولكن قلة من الناس يرون ظهرك.

يعاني بعض الرجال من نتوءات تشبه حب الشباب، ولكن السبب الحقيقي هو نمو الشعر تحت الجلد أو أخطاء الحلاقة.

طرق تجنب الإصابة بحب الشباب

حافظ على بشرتك نظيفة.

استخدم المنظفات المتوفرة للبشرة.

اغسل وجهك مرتين في اليوم.

استخدم منشفة جديدة لطيفة على بشرتك.

عند الحلاقة، استخدم شفرة حلاقة نظيفة في كل مرة.

يمكن لطبيبك أن يصف رغوة مضاد حيوي يمكنك مزجها مع كريم الحلاقة للمساعدة في منع انتشار الحبوب.

إذا كانت نتوءات الحلاقة تمثل مشكلة بالنسبة لك وتسبب الحبوب، فجرب ماكينة الحلاقة الكهربائية، ولا تحلق جيدًا.

عند الاستحمام، استخدم فرشاة تنظيف لغسل المناطق التي يصعب الوصول إليها على ظهرك.

القميص الأبيض القطني هو أفضل شيء إلى بشرتك.

التخلص من حب الشباب العنيد

إذا كنت قد جربت العلاجات المنزلية لمدة 4-8 أسابيع ولم يختفي حب الشباب، فقد يكون الوقت قد حان لرؤية طبيب الأمراض الجلدية.

سيفحص طبيب الأمراض الجلدية جلدك ويوصي بخطة علاج.

قد تحتاج إلى وصفة طبية للمضادات الحيوية أو بيروكسيد البنزويل أو حمض الساليسيليك بوصفة طبية أو نوع من الأدوية يسمى الريتينويد.

إذا كان حب الشباب لديك شديدًا، فقد يفكر طبيب الأمراض الجلدية في تناول عقار يسمى إيزوتريتينوين.

يمكن علاج الجلد بالليزر والآخر هو العلاج بالضوء.