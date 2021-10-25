محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا توجد خطة لخسارة الوزن كاملة بدون الشاي الأخضر، له فوائد صحية مختلفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

زعمت دراسة نشرت في صحيفة Science Daily، مارس 2019 من قبل جامعة ولاية أوهايو أن الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من خطر السمنة ويقلل من عدد المؤشرات الحيوية الالتهابية، والتي ترتبط بصحة سيئة.

لكن ما الوقت والطريقة المناسبة لتناول الشاي الأخضر لفقدان الوزن؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

الدراسة

لمدة ثمانية أسابيع، تم تقسيم مجموعة كبيرة من الحيوانات إلى مجموعتين، نصف الحيوانات تناولت نظامًا غذائيًا عالي الدهون مصممًا ليؤدي إلى السمنة والنصف الآخر تناول نظامًا غذائيًا منتظمًا.

في كل مجموعة، تم إعطاء نصف الحيوانات مستخلص الشاي الأخضر مع طعامهم، تم قياس وزن الأنسجة الدهنية في الجسم ومقاومة الأنسولين وعوامل أخرى لجميع الحيوانات.

النتائج

وجد أن الفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي غني بالدهون مكمل بالشاي الأخضر اكتسبت وزنًا أقل بنسبة 20 في المائة وكانت مقاومة الأنسولين منخفضة مقارنة بالفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا مشابهًا بدون الشاي الأخضر.

كان لدى هذه الفئران أيضًا التهاب أقل داخل الأنسجة الدهنية والأمعاء، علاوة على ذلك، يبدو أن الشاي الأخضر يحمي من حركة السموم الداخلية، المكون البكتيري السام، من أحشاءهم إلى مجرى الدم.

ساعد الشاي الأخضر أيضًا في مجتمع ميكروبي أكثر صحة في أحشاء الفئران التي تغذت على دهون عالية النظام الغذائي، يتم إجراء دراسة بشرية لاستكشاف آثار الشاي الأخضر على الأمعاء المتسربة لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة تعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

أظهرت الدراسة أيضًا تحسنًا في صحة الأمعاء، بما في ذلك الميكروبات الأكثر فائدة في أمعاء الفئران ونفاذية أقل في جدار الأمعاء، وهي حالة تسمى الأمعاء المتسربة.

أظهرت الدراسة أن الشاي الأخضر يشجع على نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة، مما يؤدي إلى العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالسمنة.

ما الكمية التي يجب أن تشربها؟

يقترح خبراء جامعة أوهايو، أنه لا ينبغي للمرء أن يبدأ في تناول الشاي الأخضر مثل الماء في كل وقت.

وفقًا للدراسة، فإن تناول القليل من الشاي الأخضر على مدار اليوم، كما فعلت الفئران في الدراسة، قد يكون أفضل.