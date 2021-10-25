لماذا يوصي الخبراء بتناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ الطفولة، ونحن نتلقى النصائح بشأن تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم، حيث يوصي معظم خبراء التغذية بشدة بتناوله لأهميته بالنسبة لصحتنا.

الآن علميًا أيضًا ثبت أن شرب الحليب قبل النوم يمكن أن يجلب عددًا كبيرًا من الفوائد، نستعرضها وفقا لموقع timesofindia.

يحسن نوعية النوم

عادة ما تُنسب خصائص الحليب المعززة للنوم إلى التربتوفان، لكن العلماء اكتشفوا أيضًا مزيجًا من ببتيدات الحليب، يُسمى الكازين المهدرولي (CTH) ، والذي يخفف التوتر ويعزز النوم.

الآن، قام الباحثون الذين نشروا تقريرًا في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية بتحديد ببتيدات معينة في CTH والتي يمكن استخدامها يومًا ما في علاجات النوم الطبيعية الجديدة.

ماذا تقول الدراسة

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لا يحصل ثلث البالغين في الولايات المتحدة على قسط كافٍ من النوم، المهدئات، مثل البنزوديازيبينات والزولبيديم، توصف عادة للأرق، لكنها قد تسبب آثارًا جانبية، ويمكن أن يصبح الناس مدمنين عليها، تعمل العديد من المهدئات عن طريق تنشيط مستقبل GABA ، وهو بروتين في الدماغ يمنع الإشارات العصبية.

بروتين طبيعي في الحليب

اكتشف العلماء أيضًا العديد من الببتيدات الطبيعية، أو قطع صغيرة من البروتينات، التي تربط مستقبلات GABA ولها تأثيرات مضادة للقلق وتعزز النوم.

على سبيل المثال، ينتج عن معالجة بروتين في حليب البقر، يسمى الكازين، مع إنزيم التربسين الهضمي مزيجًا من الببتيدات المعززة للنوم المعروف باسم CTH.

ضمن هذا الخليط، تم تحديد ببتيد معين يعرف باسم a-casozepine (a-CZP) ، والذي يمكن أن يكون مسؤولاً عن بعض هذه التأثيرات، تساءل لين تشينج ومومينج تشاو وزملاؤهم عما إذا كان بإمكانهم العثور على ببتيدات أخرى، ربما أكثر قوة، تعزز النوم في CTH.

دراسة تفصيلية

قارن الباحثون أولاً تأثيرات CTH و CZP في اختبارات نوم الفئران، ووجدوا أن CTH أظهر خصائص تحسين النوم أفضل من CZP وحده.

تشير هذه النتيجة إلى وجود ببتيدات أخرى تعزز النوم إلى جانب CZP في CTH.

استخدم الفريق بعد ذلك مقياس الطيف الكتلي لتحديد الببتيدات النشطة بيولوجيًا المنبعثة من CTH أثناء محاكاة الهضم المعدي، وقاموا بفحص هذه الببتيدات فعليًا من أجل الارتباط بمستقبلات GABA والقدرة على عبور الحاجز الدموي الدماغي.

نتيجة الاختبار

عندما تم اختبار أقوى المرشحين على الفئران، زاد أفضل واحد (يسمى YPVEPF) عدد الفئران التي نمت بسرعة بنحو 25 في المائة ومدة النوم بأكثر من 400 في المائة مقارنة بمجموعة التحكم. بالإضافة إلى هذا الببتيد الواعد، يجب استكشاف الببتيدات الأخرى الموجودة في CTH والتي قد تعزز النوم من خلال مسارات أخرى، كما يقول الباحثون.

الطريقة الصحيحة لتحضير الحليب (وصفات)

- خذ كوب من الحليب الدافئ، أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقة صغيرة من العسل ورشة فلفل أسود، اخلط جيدا واشرب.

- اغلي الحليب، أضف الزنجبيل الطازج المبشور والكركم الطازج، 1 ملعقة صغيرة لكل منهما، اخلط جيدا، دعها تبرد قليلا، اشرب بينما لا يزال دافئًا.

- اغلي الحليب مع أوراق الريحان الطازجة وقليل من حبات الفلفل، صفيها ودفئها.