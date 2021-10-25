فستان نجلاء بدر يباع في الأسواق الشعبية بـ«رخص التراب»: «يبدأ من 110 جنيه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في الوقت الذي يواصل فيه مصممي الأزياء والماركات العالمية تحقيق الشهرة والانتشار، تسعى الأسواق الشعبية لانتهاز كل جديد يحوذ على إعجاب نسب كبيرة من الجمهور في عالم الملابس، لزيادة حجم المبيعات والتربح من ورائه، فبعد عدة أيام من ظهور الفنانة نجلاء بدر في مهرجان الجونة بفستان مثير للجدل، قلدت أسواق العتبة هذا التصميم، وانتشر نسخ منه بشكل كبير داخل حواري الغورية حيث المكان الأكثر شهرة وشعبية لبيع وشراء الملابس الداخلية وملابس البيت للفتيات، ليلحق بفستان رانيا يوسف، الذي ظهرت به في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2019، وأصبح يباع في المحلات الشعبية، باسم فستان نجلاء بدر، باعتباره الأشهر في مهرجان الجونة 2021.

فتسان رانيا يوسف وتفاصيل بيعه وسعره

فستان رانيا يوسف، هكذا عرف الفستان في محلات بيع الملابس الداخلية في العتبة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفق الفستان بصورة رانيا يوسف، وهو الفستان الذي أثار ضجة كبيرة خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2019، وبررت رانيا يوسف أن الفستان كان مكشوفا بسبب البطانة التي رفعت خلال المهرجان، وزيادتها 5 كيلوجرام عن وقت شراؤه ما تسبب في تلك الأزمة.

وفي الحال تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وبائعو الملابس عبر الإنترنت، الفستان المقلد وتفاصيل ومكان شراؤه، وكان يبدأ الفستان من 110 ويصل إلى و190 جنيها و210، حتى 270 جنيها، ومقاسه «وان سايز» يصلح من وزن 50 كيلو وحتى وزن 75 كيلو جرام.

فستان نجلاء بدر وتقليده في الأسواق

تكرر نفس الأمر، مع الفنانة نجلاء بدر، والتي أثار فستانها كثير من الجدل خلال الدورة الحالية من مهرجان الجونة، فقد شبه متابعيها الفستان بأنه مثل الكوتشينة، أو الكمامة التي جرى ارتداؤها في غير موضعها، وانتشر الفستان على نطاق واسع بين مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما ردت عليه نجلاء بدر أنها لم تقصد ذلك، بل حاولت عدم ارتداء فستان مفتوح ولافت للنظر، لأن فساتين السواريه عادة ما تكون مفتوحة، ويحاول الفنانون تقفيلها.

وانتشر فستان شديد الشبة بفستان نجلاء بدر، وسمي على اسمها، ويباع أيضًا في محلات العتبة وفي الأسواق الشعبية الأخرى بسعر زهيد.

الفستان المقلد يتميز بأنه غير كاشف للجسم، كما أن الخامات المستخدمة فيه رخيصة الثمن، وهو شبيه له، ولكن مع بعض الاختلافات البسيطة.