4 طرق طبيعية وسهلة للتخلص من البثور السوداء ومنع ظهورها على الأنف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ترغب كل فتاة أن تكون ذات بشرة نضرة وخالية من العيوب، وقد تغفل بعضهن الاهتمام بها على المدى الطويل، نتيجة الإهمال وعدم العناية بالبشرة مما تتكون بكتريا على الوجه وبثور سوداء، التي تظهر بشكل ملحوظ على أنفهن، ما يسبب إزعاجًا كبيرًا لهن، ويلجأن لإخفائها بأدوات التجميل، لذلك تقدم «هن» الطرق الطبيعية والطبية للتخلص من البثور السوداء، وفقًا لموقع «Sky News».

طرق التخلص من البثور والرؤوس السوداء

عصير الليمون له دور فعال في التخلص من الجلد الميت على الوجه، يوضع على البشرة قبل النوم وبالتحديد على منطقة الرؤوس السوداء.

بيكربونات الصودا طريقة سهلة وفعالة للتخلص من الرؤوس السوداء، ويجرى إضافة قطرات منها إلى نسبة من الماء، ثم تمرير قطنة بشكل دائري على المنطقة اللتي تتواجد بها البثور.

العسل يفضل استخدامه كروتين يومي للبشرة، لما يحدثه من لمسة جمالية سريعة وفعالة، بالإضافة أنه منظف جيد للبشرة، إذ ينصح بوضعه لمدة 20 دقيقة على الوجه، ويجرى إزالته بماء دافىء.

نشا الذرة والخل يخلط معلقة كبيرة من نشا الذرة والخل، حتى تتكون عجينة سميكة، ويجرى وضعها على المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء من 15 إلى 20 دقيقة ثم إزالتها بالماء الدافىء، وبعد ذلك غسل الوجه بالماء البارد أو تمرير مكعب ثلج لاغلاق المسام.

العلاج بالليزر استخدام أشعة صغيرة من ضوء الليزر على المنطقة المصابة تساعد في التخلص من الجلد الميت، وبالتالي التخلص من الرؤوس السودا، كما يساعد في علاج حب الشباب.

كيف نتجنب ظهور البثور السوداء؟

ويمكن تجنب ظهور الرؤوس السودا باتباع التعليمات التالية، وفقا لموقع «Health News».

- المحافظة على غسل الوجه مرتين يوميا للتخلص من الدهون المتراكمة، بالإضافة لاستخدام غسول وجه نظيف يساعد في التخلص من المواد الدهنية والبكتريا المكونة على البشرة

- استخدام أدوات تجميل خالية من الزيوت.

- الحرص على تنظيف الوجه بعد إزالة المكياج.