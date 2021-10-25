اعرفي حقك وحددي مستقبل طفلك.. شروط وإجراءات الولاية التعليمية للأمهات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نزاعات كبيرة بين الآباء والأمهات، حول اتخاذ القرار التعليمي للأولاد، تتداول داخل أروقة محاكم الأسرة، تحت مسمى «الولاية التعليمية»، والتي تعد من أكثر الطلبات والدعاوى المعقدة التي تتكدس بالمحاكم مع بداية كل عام دراسي، والضحية هم الأبناء، إذ ترغب الأم تعليم أولادها وفق مؤسسة تعليمية محددة، وقد يرفض الأب ذلك، كما يلجأ بعض الأزواج لسحب الملفات الدراسية لأولادهم كوسيلة ابتزاز للأم للتنازل عن حقوقها، دون النظر لمستقبل أولادهم.

الإجراءات القانونية المتبعة عن الولاية التعليمية

وفي التقرير التالي توضح «هن» آخر الإجراءات القانونية التي يجرى اتخاذها حول تحديد الولاية التعليمية لكلا الطرفين، يقول ربيع الطيب المحامي، إن الولاية التعليمية تخص الحاضن في كل الأمور التعليمية للمحضون، وفي الأصل ترجع للأب والاستثناء أن تكون للأم، وذلك عند حدوث خلافات بين الطرفين يمكن نقل الولاية، ويحكم القانون وفقًا لمصلحة الطفل، فيمكن للأم أن تقدم طلب بنقل الولاية لها إذا كانت هي الحاضنة، ولكن تعيش في مكان بعيد عن والد الطفل، أو توضح الأسباب حول رغبتها لنقل ولاية الطفل.

«لازم ظروف تبرر نقل الولاية»، بحسب ماقاله المحامي، موضحًا أن صلاحية الأب تتعطل تمامًا بعد ذهاب الأم إلى المحكمة، وتقدم طلب بنقل الولاية التعليمية من الأب لها، مقدمة الأسباب التي تقتضي لمصلحة الصغير، مثل «مش مراعي الأولاد، عايزة تنقلهم لمدرسة أفضل».

وتابع: إذا كانت الولاية التعليمية مع الأم لا يمكن للأب الحصول عليها إلا في أوضاع خاصة، وإذا صدر قرار بحق الولاية التعليمية للأم، تتوقف سلطة الأب على تعليم الأبناء، ويظل الحكم كما هو للأم ولا يغيره القانون إلا في حالات خاصة، أما إذا صدر قرار بسوء سلوك الأم، أو حكم مخل بالشرف، فبالتالي لا تصلح للحضانة، أما في حالة عدم حدوث شيء تظل الحضانة والولاية مع الأم كما هي.

طريقة رفع دعوى ولاية

ويوضح المحامي طريقة رفع دعوى بالولاية التعليمية عن طريق إحضار قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادة ميلاد الأطفال، بيان قيد للأولاد بالمدرسة، صورة البطاقة الشخصية للأم، وعمل توكيل للمحامي لرفع دعوى بالمحكمة مع توضيع الأسباب التي تكون في صالح الطفل.

ومن جهة أخرى أوضح، معتز صلاح رئيس شبكة إعلام المرأة العربية أن الأب ملتزم بما يقرره القانون من نفقة لأولاده، والولاية التعليمية موجودة سواء الأم منفصلة أو غير مطلقة، فالأم هي الراعي لتلعيم الأبناء في كل الأحوال، ويؤيد القانون بشدة، مشيًرا إلى أن تطوير القوانين وتعديلها من الأمور المهمة التي تصب في مصلحة الأبناء في النهاية.