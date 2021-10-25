لكل سيدة.. احذري المكملات الغذائية واتبعي 14 بديلا صحيا لحمايتك من الأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلجأ العديد من السيدات إلى تناول المكملات الغذائية بشكل مفرط، من أجل تعويض النقص الغذائي، لاعتقادهن أنها تحتوي على فيتامينات متعددة، يمكنها المحافظة على صحتهن، دون النظر للأضرار الناجمة منه وآثارها الجانبية السلبية، لذا تقدم «هن» تقريرًا عن بدائل للمكملات الغذائية تعطي نفس القيمة للغذائية حسب دراسات أجرتها جامعة «هارفارد».

وذكرت نتائج الدراسة التي أجرتها الجامعة أن أفضل الطرق للحصول على العناصر الغذائية يكون من الغذاء الطبيعي، منها:

- الفلفل

- البذور

- الحليب قليل الدسم

- البيض

- الفاصوليا المجففة

- العدس والبازلاء

- سلمون، جمبري، تونة

- لحم البقر الخالي من الدهون، لحم الضأن

- دجاج، ديك رومي

وأوضحت الدكتورة ليندا جاد الحق أخصائي التغذية العلاجية والسمنة لـ«هن»، أن كلمة مكملات غذائية أصبحت تداول تحت العديد من البنود، وانتشر استخدامها بشكل متسع، مشيرة إلى أن هناك مكمل غذائي لسيدات ترغبن في زيادة وزنهن، وأخريات للتخسيس.

الفرق بين المكملات الغذائية والأدوية

وأشارت «ليندا» إلى أنه يوجد فروق بين المكملات الغذائية والأدوية، المكملات تصنع بداخل الدولة أو يجرى استيرادها، ويفرق بينهما من النشرة الداخلية، كل دواء له نشرة يكتب بداخلها الأثار الجانبية، وتدون بناء على تجارب ودراسات، على عكس المكملات الغذائية لا توجد معلومات، ويدون فقط المكونات الموجودة بها وفوائدها على الجسم، وبعضها ليست حقيقية.

وتابعت: يجرى إضافة عناصر تنشط الغدة الدرقية، نظرًا لأنها تساعد في إنقاص الوزن بشكل ملحوظ، ولكن دون النظر للعواقب، فقد تسبب الآتي:

- التخسيس

- سرعة ضربات القلب

- تقلل النوم

- العصبية

- اكتئاب

وذكرت الطبيبة أن كل الأعراض بالغة الضرر، مقابل أن المريض يفقد وزنه، مشددة على اتباع نظام غذائي صحي فقط، والبعد عن أخذ تلك المكملات لما قد تسببه لحياة الإنسان.