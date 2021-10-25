الامارات | علامات في الوجه تحذر من نقص فيتامين b12

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات في الوجه تحذر من نقص فيتامين b12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر نقص فيتامين b12 أكثر شيوعاً مما قد يعتقده الكثيرون، ومن المهم تحديد أعراض نقص فيتامين ب 12 خاصة إذا كنت غير متأكد مما إذا كنت تحصل على ما يكفي من الفيتامين الأساسي في نظامك الغذائي، وهناك عدد من العلامات التي تظهر على الوجه قد تكون بمثابة تحذير لنقص فيتامين b12.

علامات نقص فيتامين ب b12 في الوجه

شحوب الجلد

غالباً ما يبدو الأشخاص المصابون بنقص فيتامين ب 12 بوجه شاحب أو لديهم مسحة صفراء خفيفة على الجلد وبياض العينين، وهي حالة تُعرف باليرقان.

يكمن السبب في ذلك في دور الفيتامين الأساسي في إنتاج الحمض اللازم لصنع خلايا الدم الحمراء، وعندما يفتقر الجسم إلى هذا الفيتامين، فإن التعليمات الخاصة ببناء الخلايا تكون غير مكتملة والخلايا غير قادرة على الانقسام.

اللسان الناعم

وفق المعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NHLB)في إنجلترا، يمكن أن يكون اللسان الناعم علامة على نقص فيتامين ب 12، فاللسان الناعم هو علامة على التهاب اللسان، والذي يمكن أن يحدث بسبب نقص فيتامين ب 12.



أعراض نقص فيتامين ب 12

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن هناك أعراض عامة لنقص نقص فيتامين ب 12، أهمها ما يلي:

الشعور بالضعف والإرهاق. خفقان القلب وضيق التنفس. شحوب الجلد. اللسان الناعم. إمساك أو إسهال. فقدان الشهية. غازات البطن. مشاكل الأعصاب مثل التنميل أو الوخز. ضعف العضلات. مشكلات البصر. الاكتئاب وفقدان الذاكرة.

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