الامارات | أعراض مرض السكري لدى الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مرض السكري لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «إلتيرن» الألمانية أن داء السكري بنوعيه الأول والثاني يصيب الأطفال أيضا، موضحة أن السكري من النوع الأول يرجع إلى عوامل وراثية، في حين يرجع السكري من النوع الثاني إلى أسلوب الحياة غير الصحي مثل السِمنة وقلة الحركة وتناول الأغذية الغنية بالدهون والسكر.

أعراض الإصابة بالسكري لدى الأطفال

العطش الشديد كثرة التبول فقدان الوزن الشعور بالإعياء والإنهاك انخفاض القدرة على بذل المجهود آلام البطن الشديدة رائحة الأسيتون من فم الطفل

العلاج

أشارت «إلتيرن» إلى أنه يتم علاج السكري تبعا لنوعه؛ حيث يتم علاج النوع الأول بواسطة الأنسولين طوال الحياة، بينما يتم علاج السكري من النوع الثاني من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

وإذا لم يفلح أسلوب الحياة الصحي في خفض مستوى السكر بالدم، فيتم حينئذ اللجوء إلى العلاج الدوائي في صورة أقراص أولا، ثم في صورة أنسولين لاحقا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news