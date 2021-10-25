كيف يؤثر مرض السكري على الرجال والنساء بشكل مختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يكون التعايش مع مرض السكري من النوع 2 أمر معقد، بعد التشخيص، يحتاج المرء إلى إجراء عدة تغييرات في روتين نمط الحياة للتحكم في مستوى السكر في الدم وإدارة أعراضه، مباشرة من خيارات الطعام إلى ممارسة الروتين، يلزم إجراء العديد من التغييرات، مع مراعاة الحالة الصحية.

في العقدين الماضيين، أصبح مرض السكري من النوع 2 مصدر قلق صحي بارز يؤثر على شريحة من السكان فوق 50 عامًا، كل من الرجال والنساء عرضة بشكل متساوٍ للإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالأعراض والمضاعفات، يلعب الجنس دورًا مهمًا.

فهم مرض السكري

مرض السكري من النوع 2 هو مرض مزمن يصبح فيه الجسم أقل استجابة للأنسولين، وهو هرمون مسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، إما أن الجسم لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو أن الخلايا غير قادرة على الاستفادة منه.

يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم، والتي يمكن أن تؤثر بمرور الوقت على القلب والعينين والكلى والجهاز العصبي، الجزء الصعب هو أن أعراض مرض السكري لا يمكن السيطرة عليها إلا ولا يمكن علاجها، تشمل الأعراض الأولية لمرض السكري من النوع 2 ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد

التبول كثيرا

رؤية ضبابية

تقلبات مزاجية

وخز أو تنميل في اليدين أو القدمين

فقدان الوزن دون محاولة

من هو الأكثر تضررا؟

يتم تشخيص داء السكري من النوع 2 بشكل شائع عند البالغين في منتصف العمر أو كبار السن، ولكن، يمكن أن يؤثر أيضًا على الأطفال والمراهقين إذا كانوا يعانون من السمنة المفرطة، عندما يتعلق الأمر بالجنس، فإن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بالنساء، حسب الدراسات، السبب الشائع وراء ذلك هو الاختلاف في توزيع الدهون في الجسم.

تشير بعض الأبحاث إلى أنه بسبب تراكم المزيد من الدهون لدى الرجال في الجزء الأوسط من الجسم (الدهون الحشوية)، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، من ناحية أخرى، تميل النساء إلى تخزين الدهون في الغالب في منطقة الساق والورك، والتي تعرف باسم الدهون تحت الجلد.

تعتبر الدهون الحشوية أكثر ضررا على الصحة وهي نشطة في التمثيل الغذائي من الدهون تحت الجلد، هذا ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وحالات التمثيل الغذائي الأخرى لدى الرجال، وهذا يعني أيضًا أنه حتى لو كانت النساء بدينات فإنهن يتمتعن بصحة جيدة من ناحية التمثيل الغذائي مقارنة بالرجالن لذلك، حتى لو كان لدى الرجال والنساء نفس مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، فإن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مقارنة بالنساء، تشمل العوامل الأخرى التي تجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري استهلاك الكحول وعادات التدخين.

المضاعفات التي يسببها داء السكري من النوع الثاني

على الرغم من أن النساء أقل عرضة للإصابة بمرض السكري، إلا أنهن أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة بمجرد تشخيصهن به مقارنة بالرجال، على الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن النساء أكثر نشاطًا في إدارة حالتهن من الرجال، إلا أن الهرمونات الجنسية تزيد من خطر تعرضهن لمضاعفات.

عندما يُترك مرض السكري دون علاج لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب وأمراض الكلى والسكتة الدماغية والاكتئاب والقلق، يقلل مستوى السكر في الدم المرتفع في الجسم من التأثير الوقائي لهرمون الاستروجين في جسم المرأة، مما يزيد من احتمالية حدوث مضاعفات صحية.

الخلاصة

على الرغم من أن داء السكري من النوع 2 يؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف، إلا أن العلاج لكليهما يظل كما هو، لإدارة أعراض النوع 2، من الضروري تتبع مستوى السكر في الدم بانتظام.

تناول المزيد من الأطعمة الصحية والمغذية، ومارس الرياضة بانتظام واتبع روتينًا صحيًا لأسلوب الحياة بما في ذلك تقليل الشرب، وتجنب التدخين والنوم في الوقت المحدد.