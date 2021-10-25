6 عادات للقهوة تساعد في إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بالنسبة للبعض منا، قد تكون القهوة هي الشيء الوحيد الذي يجعل مزاجنا أفضل في أيام الأسبوع، وبالنسبة للأغلبية، يمكن لكوب القهوة اليومي أن يفيد صحتنا طالما أننا نستهلكها بكميات معتدلة.

لكن هناك بعض عادات القهوة غير الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن - مثل إضافة الكثير من السكر أو الشرب على معدة فارغة ولكن هل هناك عادات معينة لتناول القهوة يمكن أن تساعدنا في إنقاص الوزن؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع eatthis.

عدم وضع السكر

عدم وضع السكر في قهوتك هو أحد أسهل الطرق لمساعدتك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، تختلف الإرشادات الخاصة بكمية السكر التي يجب أن تتناولها في اليوم اعتمادًا على كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، لكن متوسط مدخول السكر المقترح لا يزيد عن 50 جرامًا يوميًا لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.

مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن إضافة ملعقة واحدة فقط من السكر إلى قهوتك سيمنحك حوالي 12.5 جرامًا من السكر، وهو جزء كبير جدًا من المستويات اليومية الموصى بها في فنجان واحد من القهوة.

إن تناول الكثير من السكر المضاف بمرور الوقت لا يؤدي فقط إلى زيادة الوزن، ولكن يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

اشرب قهوتك سوداء

يمكن أن تؤثر إضافة أطنان من السكر إلى قهوتك سلبًا على أهدافك في إنقاص الوزن، ولكن يمكن أيضًا إضافة الكثير من مبيض القهوة، ولهذا السبب يقترح أخصائيو التغذية لدينا شرب قهوتك السوداء إذا أمكنك ذلك.

إن إضافة الكريمة، ونصف الحليب، وحتى الحليب كامل الدسم الزائدة يمكن أن تضيف كمية كبيرة من السعرات الحرارية والدهون إلى قهوتك.

تحتوي القهوة السوداء على أقل من 5 سعرات حرارية لكل كوب، لكن احذر من الإضافات التي قد تضيفها والتي يمكن أن تساهم بكمية كبيرة من السعرات الحرارية غير الضرورية والدهون المشبعة في نظامك الغذائي ، خاصة بعد عدة أكواب في يوم واحد.

أضف ملعقة من ببتيدات الكولاجين

من أهم العوامل المساهمة في زيادة الوزن هو الإفراط في تناول الطعام، إن مفتاح فقدان الوزن هو الشعور بالشبع من خلال تناول الأطعمة والمشروبات الصحية التي تحتوي على ما يكفي من البروتين والمواد المغذية لإشباعك وعدم الرغبة في الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية.

إضافة ببتيدات الكولاجين هي عادة قهوة رائعة لفقدان الوزن لأنها تمنحك دفعة من البروتين، مما قد يساعد في دعم الشعور بالشبع في الصباح دون التأثير على طعم قهوتك على الإطلاق.

لا تستخدم القهوة كبديل للوجبات

قد تكون القهوة مثبطًا طبيعيًا للشهية، لكن لا ينبغي أبدًا استخدامها كبديل للوجبات أو كبديل للطعام.

القهوة وحدها ليست وجبة كاملة أو حتى وجبة خفيفة، لسوء الحظ، فإن تخطي هذه الوجبة ليس فقط ضارًا لعملية التمثيل الغذائي لديك، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

إن شرب القهوة مع وجبتك يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع، مما قد يساعد أيضًا في منعك من الإفراط في تناول الطعام.

اختر قهوة نصف كافيين أو خالية من الكافيين في فترة ما بعد الظهر

قد يكون من المغري تناول فنجان القهوة هذا حوالي الساعة 3 أو 4 مساءً، عندما تبدأ في فقدان قوتك في العمل ، لكن هذا قد لا يكون الأفضل لصحتك، ويمكن أن يؤثر الكافيين على نوم الشخص، وشربه قرب موعد النوم يمكن أن يتسبب في تفويت فرصة الراحة المهمة.

قلة النوم المريح مرتبطة بزيادة الوزن، ودعم عادات النوم الصحية من خلال عدم شرب القهوة في فترة ما بعد الظهر أو اختيار كوب منزوع الكافيين يمكن أن يساعدك في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

الحصول على قسط كاف من النوم

إذا كنت تريد أن تساعدك قهوتك في تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن، فقد ترغب أولاً في التأكد من حصولك بشكل طبيعي على القدر الذي تحتاجه من النوم.

إن زيادة الطاقة التي تحصل عليها من القهوة يمكن أن تخفي حقيقة أنك لا تحصل على قسط كافٍ من النوم.

بدون الحصول على قسط كافٍ من النوم، قد تكون أكثر ميلًا للإفراط في تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

يعمل الكافيين الموجود في القهوة كمنشط، والذي يمكن أن يمنحك دفعة مؤقتة من الطاقة وتحفيز عملية التمثيل الغذائي على مدار اليوم، الحل هو التأكد من أنك ما زلت تركز على الحصول على نوم جيد وعدم استخدام القهوة بشكل مزمن للطاقة الاصطناعية.