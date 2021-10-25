"مصاب لفترة طويلة؟".. كيف تعرف ما إذا كانت إنفلونزا أم وكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعراض الإصابة بالأنفلونزا التي تهدد كثيرون خلال تغيير المواسم وفي فصل الشتاء، قد تتشابه كثيرا مع أعراض فيروس كورونا، خصوصا عند الإصابة لفترة طويلة، وهو ما يثير القلق والتساؤل حول ما إذا كانت إصابة بالأنفلونزا أم كوفيد 19؟

وللإنفلونزا الموسمية الكثير من الأعراض الشائعة مع كوفيد، ما يعني أنه قد يكون من المستحيل تقريبًا التمييز أو الخلط بشأن العدوى، في بعض الحالات ، أدى الالتباس أيضًا إلى التشخيص المتأخر أو غير الصحيح.

ولكن كيف يمكنك تحديد ما إذا كان ما أصابك هو الإنفلونزا فقط، أو عدوى كورونا؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

أوجه التشابه

كل من كورونا والإنفلونزا عبارة عن عدوى تسببها فيروسات معدية تؤثر على الجهاز التنفسي، وهذا هو سبب صعوبة التمييز بشكل أساسي بين المرضين في مثل هذه الأوقات.

وما يجعل من السهل الخلط بين الأعراض، في الوقت الحالي هو الطريقة التي تظهر بها حالات كوفيد، حتى بعد التطعيم، يعاني الأشخاص الذين أصيبوا بحالات COVID من نوع أخف من العدوى، والذي يميل إلى الشعور بأنه نزلة برد أو إنفلونزا.

لماذا تستمر أعراض الإنفلونزا لفترة أطول؟

تتفشى الإنفلونزا هذا العام، وبالنسبة لأولئك المصابين، يمكن أن تكون العدوى ومدتها شديدة وتستمر لفترة طويلة.

في حين أن الحالات الشديدة الخطورة يمكن أن يكون لها الكثير من الأسباب الكامنة (مثل العمر والأمراض المزمنة)، فإن أحد أسباب استمرار أعراض الإنفلونزا لفترة طويلة هو قلة التعرض للفيروس نفسه، وذلك بسبب تفشي كورونا، عادة، نتعرض جميعًا للفيروس المسبب للإنفلونزا ونميل إلى اكتساب مستوى معين من المناعة الطبيعية (حتى بدون الإصابة بالعدوى) ولكن في العامين الماضيين، كان مستوى التعرض ضئيلًا، وبالتالي تسبب في انتشار المرض.

يمكن أيضًا أن تستمر بعض الأعراض لفترة أطول، نظرًا لوجود خطر الإصابة بإنفلونزا طويلة، مثل مرض COVID الطويل أيضًا، مثل آلام الجسم، والحمى، والتعب، مما يعطي الانطباع بأن عدوى الإنفلونزا تأخذ وقتا طويلا.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت أعراضك هي بالفعل أعراض كورونا وليس الإنفلونزا؟

يظل الاختبار هو أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بـ COVID-19 أم الإنفلونزا، ومع ذلك، نظرًا لأن العدوى تشتركان في الكثير من الأعراض، وهناك أيضًا خطر حدوث وباء مزدوج هذا العام، يصبح من المهم جدًا أن تكون على دراية بالعلامات والأعراض وملاحظة تفاقم العلامات.

مع وجود نسبة جيدة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم الآن، يمكن أن يصبح من السهل أيضًا الخضوع لأعراض أكثر اعتدالًا من كوفيد أو الإصابة بـ COVID-19 دون معرفة مناسبة، إذا وجدت نفسك قلق بمثل هذه المخاوف، فما عليك أن تبحث عنه هو الطريقة التي تظهر بها الأعراض.

على سبيل المثال، تذكر أن شدة العدوى بعد التطعيم تنخفض، إذا كنت قد أصبت بالإنفلونزا وتلقيت لقاح كوفيد، فمن المحتمل أن ما تمر به هو مجرد إنفلونزا روتينية وتعاني من أعراض طويلة الأمد.

ما الذي يجب عليك التحقق منه أيضًا؟

إذا وجدت أن أعراضك تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، أو أن الحمى لم تنته بعد 3-4 أيام، فمن المحتمل أن تكون العدوى كوفيد، حيث يعاني الشخص من أعراض حمى والتهابات تستمر لمدة تصل إلى أسبوع.

قد تكون بعض الأعراض الأخرى، أو علامات التدهور مثل ألم الصدر، أكثر شيوعًا مع عدوى كوفيد، ما تحتاج أيضًا إلى البحث عنه هو العدوى المحتملة من حولك، إذا كنت مصابًا بـ COVID ، فإن فرص انتشار العدوى لأفراد الأسرة أعلى، مقارنة بمعدلات انتقال الإنفلونزا، يعد التعرض للتغيير أو فقدان الرائحة أيضًا من الأعراض التي من المرجح أن تصيب مرضى كورونا .

إذا بقيت غير محصن ضد كورونا، فمن المحتمل أيضًا أن تواجه أعراضًا مقلقة أكثر من المعتاد، مثل صعوبات التنفس والغثيان وضباب الدماغ والتعب الشديد أيضًا، سيكون تشبع الأكسجين أو تقلباته أكثر شيوعًا أيضًا مع حالات COVID ، لذا كن حذرًا جدًا بشأن الأعراض التي تواجهها.

ضرورة إجراء فحوصات للعدوى على حد سواء

مع مخاوف من كورونا والمخاطر المرتبطة بالإنفلونزا، شدد الأطباء أيضًا على أنه بينما يجب على الأشخاص ممارسة أقصى درجات النظافة واستخدام الأقنعة وإجراء الاختبارات في أقرب وقت ممكن، فمن المهم أن يتم طلب كلا الاختبارين، للحكم، من مخاطر العدوى المصاحبة، يجب على الأشخاص الملقحين وغير الملقحين الاستمرار في اتباع أقوى التدابير، والحفاظ على الأقنعة واتباع بروتوكولات التباعد للتهرب تمامًا من تهديد كوفيد، يمكن أن تكون اختبارات COVID في المنزل طريقة جيدة لتقييم الأعراض واتخاذ الإجراءات العلاجية وفقًا لذلك.