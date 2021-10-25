«استايلست» تكشف سر إطلالات دينا الشربيني المتكررة: تصميم واحد وألوان كتير

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ألوان صارخة لإطلالات تشابهت في مناسبات مختلفة، لفتت بها الفنانة دينا الشربيني الأنظار، خلال الأيام الماضية، سواء في الفعاليات الفنية أو المناسبات العامة، تباينت حولها الآراء بين انتقاد الإطلالة ووصفها بـ«الغريبة» وغير اللائقة، وبين من رآها مناسبة لجسدها النحيل.

خلال ظهورها في إحدى الفعاليات الفنية، ظهرت الفنانة دينا الشربيني مرتدية فستان متعدد الفتحات عند منطقة الصدر والبطن، واعتمدت على اللون البرتقالي الصارخ، الذي جاء من تصميم فرح والي، شقيقة غادة والي زوجة الفنان حسن أبو الروس.

الإطلالة ذاتها تشابهت خلال أحد أيام الفعالية الفنية ذاتها، إذ ظهرت أيضًا مرتدية فستان جريء متعدد الألوان، بفتحات على منطقة البطن، وبقصة كاش مايوه، وفتحة جريئة بطول الساق، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

دينا الشربيني بنفس الإطلالة في «فلتت مني»

تعاونت دينا الشربيني، مع الفنان حسن أبو الروس في أغنية «فلتت مني»، واختارت إطلالة لم تختلف كثيرًا إطلالاتها الأخيرة، رغم ابتعادها عن الفستان، لكن اتفقت في الشكل العام، إذ ارتدت أيضًا، جيبة مفتوحة لأعلى الساق، وتوب بقصة الكب، منقوشين بألوان متعددة ومبهجة، ونسقت معهما إسكارف على الرأس من نفس ذات الألوان.

تكرار الإطلالة في أول مناسبة مع عمرو دياب

في أول مناسبة تجمعها بالفنان عمرو دياب، بعد انفصالهما، والتي جاءت قبل قرابة اليومين في أحد الأفراح، ارتدت الفنانة دينا الشربيني، أيضًا، فستان تشابه مع الإطلالات السابقة، باختلاف اللون الذي جاء مائلًا للأزرق السمائي.

جايبة منه كل الألوان

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت صور الفنانة دينا الشربيني بالإطلالات السابقة، مصحوبة بتعليقات حول الإطلالة المتشابهة: «هي جايبه منه كل الألوان»، «هي شارية فستانين عرض رخيص وكويس»، وغيرها من التعليقات المتشابهة.

استايلست: إطلالة دينا الشربيني مناسبة لجسدها

علقت الاستايلست شيماء الحسيني، خبيرة الأزياء، على تشابه إطلالات الفنانة دينا الشربيني، خلال الفترة الأخيرة، رغم الاختلافات البسيطة في التصميم والألوان، موضحة أن الاستايل الذي ارتدته يعرف باسم «رومان استايل»، ووصفته بالمناسب واللائق لطبيعة جسدها، مشيرة إلى أنها ارتدته في مناسبات، أقيمت بأماكن مفتوحة وصيفية، ما جعله اختيارا مناسبا لها.

وأضافت «شيماء» خلال حديثها لـ«هن»، أن تكرار الفنانة دينا الشربيني للتصميم أمر طبيعي: «حلو جدًا عليها، لأن لبسه عاوز جسم ممشوق ومفيش فيه أى ديفوهات، زى جسم دينا الشربيني».