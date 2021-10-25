6 أشياء يمكنك إعادة تدويرها داخل منزلك.. توفير يصل لـ5 آلاف جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

هناك كثير من الأدوات والمستلزمات المنزلية البسيطة، التي تظن ربات البيوت أنها تستخدم لمرة واحدة فقط، وبعدها تلقى في القمامة مباشرة لشراء غيرها، لكن ما تغفل عنه العديد من السيدات، أنه يمكن إعادة تدوير كثير من المهملات داخل المنزل، والاستفادة منها بأقل التكاليف المادية، بدلًا من التخلص منها دون فائدة.

إعادة تدوير براميل الزيت داخل مصر

على أرض إحدى محافظات مصر، يسير علي صبري، صاحب الـ22 عامًا، على نهج إعادة استخدام المواد البالية، من بينها براميل الزيت، التي تستخدمها المصانع داخل القرى والمدن، إذ يحولها بأنامله السحرية إلى مستلزمات منزلية لنساء قريته، منها على سبيل المثال: أحواض الغسيل، والشويات، وأفران عجن الخبز، وغيرها.

يقول الشاب العشريني لـ«هن»، إن تكلفة تصنيع تلك المستلزمات ليست باهظة، كما يظن الكثيرين، فعلى سبيل المثال: يصل سعر حوض الغسيل إلى 300 جنيه لا أكثر، والشوايات 200 جنيه، فيما يعد «الأنتريه» الأغلى، إذ يصل سعره إلى 1500 جنيه، نظرًا للأدوات التي يستخدمها في صناعته من أقمشة وإسفنج.

أدوات يمكنك إعادة تدويرها واستخدامها بالمنزل

تجربة الشاب المصري، فتحت الطريق إلى البحث عن أدوات ومستلزمات أخرى، يمكن إعادة تدويرها بسهولة داخل المنزل، ما يساهم في تقليل الأعباء المادية للأسرة، إذ عرض موقع «moneycrashers» الاقتصادي العالمي، مجموعة من المستلزمات، التي يسهل إعادة تشكيلها والاستفادة منها، وتوفر لكي مبالغ إجمالية تصل إلى 5 آلاف جنيه.

1- زجاجات المياه البلاستيكية

شرب المياه المعبأة عادة شائعة ومكلفة، لكن يفضل تناولها داخل العديد من المنازل، ومن ثم التخلص منها فور تفريغ الماء، لذا بدلًا من أن تكون سلة المهملات مكانها الأخير، يمكن استخدامها مرات قليلة أخرى، بما يساعد على توفير ما لا يقل عن 20 دولارا في الشهر، أي ما يعادل نحو 300 جنيه مصري.

2- أكياس التسوق

تستخدم شعوب العالم مليارات من أكياس التسوق البلاستيكية كل عام، ثم يتخلص منها فور انتهاء الغرض، علما بأنه يمكن تطهيرها بعد الاستخدام الأول لها، ونقش الرسومات الملونة عليها، التي تعطيها شكلًا جديدًا وجذابًا، ما قد يوفر تكاليف شرائها أسبوعيًا، والتي قد تصل إلى 7 دولارات، أي ما يعادل نحو 100 جنيه مصري.

3- الأطباق والأواني

ربما تستخدم الأطباق القابلة للغسيل والأواني الفضية، وغيرها من الأدوات الأخرى، لإعداد وجباتك المختلفة داخل المنزل، لكن بعض فترة يتخلصن منها العديد من النساء، لغرض تغييرها وشراء الجديد، رفم أن حمايتها من التعرض للأتربة وغسلها جيدًا في كل مرة، يمكن أن يوفر نحو 72 دولارًا سنويًا، أي ما يعادل 100 جنيه مصري.

4- الأثاث المنزلي

إذا كان لديك طاولة قديمة مخدوشة أو كرسي بغطاء مهترئ، فلا تتخلي عنهم، فقط يمكنك تغطية هذه الخدوش باستخدام 5 دولارات من طلاء غطاء الخدش، بدلاً من إنفاق 200 دولار، أي نحو 3 آلاف جنيه مصري.

5- الملابس

من السهل إصلاح الملابس التي بها أضرار طفيفة، مثل الأزرار المفقودة، أو القطعات الصغيرة، من خلال شراء مجموعة خياطة صغيرة بقيمة 7 دولارات، ما يعادل 100 جنيه مصري، تتضمن: الإبر، والخيط ، والأزرار، والمقص، والدبابيس.