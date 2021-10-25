الامارات | حفل زفاف ينتهي بمقتل 4 أشخاص في مدينة حمص السورية

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف ينتهي بمقتل 4 أشخاص في مدينة حمص السورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول عرس يفترض أن يكون مناسبة للقاء والفرح، في مدينة حمص السورية، إلى مأساة تسببت بوفاة أكثر من 4 اشخاص، بعد أن نشب شجار عنيف بين العائلتين، تطور إلى مشاجرة جماعية استخدمت فيها أسلحة نارية.

وأكد موقع «الوطن أون لاين» وقوع خلاف بين عائلتين تطور إلى مشاجرة جماعية استخدمت فيها أسلحة نارية، وذلك خلال حفل زفاف في قرية العزيزية الواقعة بالقرب من مصفاة حمص بالريف الغربي.

وأشار المصدر إلى أن الخلاف نشب في البداية بين أولاد العائلتين، ما أسفر عن وقوع 4 وفيات من كلتا العائلتين بينهما طفلان أحدهما بعمر 13 عاماً، إضافة إلى التسبب بإصابة شخصين آخرين جراء إطلاق النار.

وأضاف إن الوحدات الشرطية والأمنية توجهت إلى المكان فور إعلامها باندلاع المشاجرة وعملت على حفظ النظام بالقرية وأسعفت المصابين، لافتا إلى أن التحقيقات حاليا جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news