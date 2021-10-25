أسهل طريقة لحساب السعرات الحرارية في الجسم.. متغرقش في الأرقام

القاهرة - سمر حسين - صحة

كثير من الأشخاص لديهم هاجس الزيادة في الوزن، إذ تجدهم قبل تناول الأطعمة والحلوى، يبحثون عن السعرات الحرارية الموجودة بها، لمعرفة كمية الطاقة الحرارية الداخلة للجسم، التي يعتبرها البعض مفتاحا للمحافظة على الوزن الصحي، وعادةً ما تقاس كمية الطاقة التي يحتويها غذاء من نوع معين باستخدام وحدة السعرات الحرارية بالكيلوجرامات.

ويُقدم «هن» للرجال والنساء، أسهل طريقة لحساب السعرات الحرارية، وفق موقع «مايو كلينيك».

يعتبر التحكم في الوزن أمر يحتاج لمجهود كبير ومعادلة يعتبرها البعض معضلة، لكن هناك بعض الأشخاص يمتلكون ملكة التحكم في الوزن، من خلال الحرص على تناول سعرات حرارية قليلة، والاعتماد على النشاط البدني الذي يساعد على فقدان الوزن.

أسهل طريقة لحساب السعرات الحرارية

تعبر الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، هي أنواع العناصر التي تغذي الجسم، وتحتوي على السعرات الحرارية، ويمكن أن تتحول السعرات الحرارية التي تتناولها إلى طاقة أو تُختزَن داخل الجسم كدهون.

ويعد ضبط الوزن أول خطوات حساب السعرات الحرارية، فإذا قام الشخص بتناول سعرات حرارية أكثر مما يحرق، فسوف يزداد الوزن، وأما إذا تناول سعرات حرارية أقل، وحرق المزيد من السعرات الحرارية، من خلال النشاط البدني، فبالتالي سيفقد الوزن، وإذا قلت السعرات الحرارية عن 500 إلى 1000 سعر حراري، في النظام الغذائي اليومي المعتاد، فهذا سينقص الوزن نحو نصف كيلو جرام تقريبا في الأسبوع.

أسرع طريقة لحساب السعرات الحرارية

بدائل الأطعمة البسيطة، يمكن أن تشكل فارقا ملحوظا في تقليل السعرات الحرارية، إذ نجد أن تناول كوب من الحليب منزوع الدسم، يُقلل نحو 60 سعرا حراريا، بدلا من شربه كامل الدسم.

وتناول بعض الفواكه الطازجة، يمكنها أن تفقد الوزن، بدلا من تناول شرائح من البيتزا، وتناول وجبة خفيفة من الفشار، بدلا من البطاطس.

ويمكن حساب السعرات الحرارية من خلال استخدام حاسبة، ومواقع الويب المختلفة الموثوقة، التي توفر الأدوات المتاحة أو تطبيقات الهاتف الذكي التي تحسب بدقة كمية السعرات الحرارية في كل نوع طعام او شراب.

وتحتاج السيدات إلى حوالي 2000 سعر حراري، للجسم في اليوم للحفاظ على الوزن، وحوالي 1500 سعر حال الرغبة في إنقاصه، فيكون المعدل الذي تخسره حوالي نصف كيلو جرام في الأسبوع، أما الرجال فيحتاجون إلى تناول حوالي 2500 سعر حراري، للجسم في اليوم وحوالي 2000 سعر لخسارة نصف كيلوجرام من الوزن في الأسبوع.