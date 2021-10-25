أفضل طريقة لإزالة عين السمكة نهائيا.. تحذير طبي من التدخل الجراحي

القاهرة - سمر حسين - صحة

تنتشر الإصابة بعين السمكة نتيجة العدوى الفيروسية، أو الاستخدام المتبادل للأغراض الشخصية، وتصبح مؤلمة جدًا إذ تعرض لها الإنسان، ليبحث عن أفضل طريقة لإزالة عين السمكة نهائيًا، خاصة أن مدة بقائها تتراوح ما بين أسبوع لأسبوعين.

طريقة طبيعية لإزالة عين السمكة

سميت عين السمكة بهذا الاسم لأنها تشبهها فعلًا، وتكون مستديرة صغيرة الحجم، وتحدث الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، عبر مقطع فيديو لـ«هن»، عن طريقة طبيعية لعلاج عين السمكة.

وأوضح «الناظر» أن الإصابة بعين السمكة، عادة ما تحدث بسبب عدوى فيروسية على أصابع القدمين، ويجب علاجها لأنها فيروس، ويمكن أن تنتشر في القدم كله، ومن قدم لآخر فهو معدي، ويمكن أن ينتقل لشخص آخر عن طريق الحذاء، أو السير دون حذاء في غرف تبديل الملابس، أو من خلال أرضية حمامات السباحة.

أفضل طريقة لإزالة عين السمكة نهائيا

- وضع تركيبات على عين السمكة من خلال «المس».

- الكي الكهربائي.

- الليزر.

وشدد «الناظر»، على عدم الجراحة لإزالة عين السمكة، لأن ذلك يؤدي إلى انتشارها، كما نصح أيضًا، بالوقاية، لأنها خير من العلاج، ناصحا بعدم تبادل الأحذية والأغراض الشخصية.

طرق منزلية لعلاج عين السمكة

عرض موقع «مايو كلينك» عن بعض الطرق المنزلية لعلاج عين السمكة نهائيًا.

البصل

يعتبر البصل مادة فعالة قوية في علاج عين السمكة:

- تقطيع البصل على شكل شرائح، وتشوى على النار.

- توضع شرائح البصل المشوية على النار، على النتوءات وأماكن الألم.

- ربطها بقماشة لمدة ليلة كاملة، وغسلها في الصباح.

- تكرار تلك العملية كل ليلة لحين الشفاء.

الخل

الخل من أقوى الطرق الفعالة والطبيعية لعلاج عين السمكة في المنزل، وبعيدًا عن المواد الكيميائية، من خلال لف أوراق الكرات المنقوعة بالخل على مكان الإصابة لمدة ليلة كاملة، ثم إزالتها في الصباح وغسل المكان المصاب، وتكرر العملية يوميًا لحين الشفاء.