الامارات | ركن الطهي في «الشارقة للكتاب».. مذاقات عالمية يقدمها 11 طاهيا

شكرا لقرائتكم خبر عن ركن الطهي في «الشارقة للكتاب».. مذاقات عالمية يقدمها 11 طاهيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 3-13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، أحد عشر من أشهر الطهاة ومقدمي البرامج ومؤلفي كتب الطبخ من 10 دول من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم الطهاة الضيوف 30 فعالية طبخ حية ضمن برنامج ركن الطهي الذي يهدف إلى التعريف بالتجارب الثقافية المتنوعة والإسهام في تعزيز الحوار الحضاري من خلال استعراض مجموعة من الأطباق التقليدية العالمية التي تعتبر جزءاً من تاريخ الشعوب وتراثها الوطني.

وتشمل قائمة الطهاة المشاركين هذا العام، خبيرة الطهي لينا سعد من لبنان، الحائزة على «جائزة غورماند العالمية لكتاب الطهي» لثلاث مرات؛ والشيف رويا صالح من البحرين، وهي صاحبة مطعم «فيلا ماماس»، أول مطعم يقدم المأكولات البحرينية والخليجية إلى العالم.

ومن سوريا تشارك هذا العام الشيف زينة عبود، وهي أول سيدة سورية مهاجرة تفتتح مطعماً خاصاً لها في هولندا، وصدر أول كتاب لها عام 2018؛ إلى جانب خبيرة الطبخ مالكة جزماتي التي كانت بدايتها في برنامج تلفزيوني في الأردن، وتعيش حالياً في برلين حيث تدير مطعمها الخاص، وتقدم مأكولاتها لكبار الشخصيات ونجوم الفن.

كما يستضيف المعرض من الهند الشيف كونال كابور، الحائز على عدة جوائز ويعمل في تدريب الشباب العاطلين عن العمل على فنون الطبخ؛ وشونالي سبيروال، وهي خبيرة النظام الغذائي «مايكروبايوتيك» وصاحبة ثلاثة كتب حول التغذية ودورها في تعزيز مناعة الجسم.

وتشارك في المعرض أيضاً خبيرة التغذية ورائدة الأعمال الكورية الأميركية جودي جو، التي تقدم برنامج تلفزيوني خاص باسم «تبسيط طهي الطعام الكوري»؛ إلى جانب رئيس طهاة المشاهير الشيف شيرسون ليان من ماليزيا الذي قدم البرنامح الشهير «تحدي الطبخ المذهل» إلى جانب برامج تلفزيونية أخرى.

ومن المملكة المتحدة تقدم الشيف رافينيت جيل أشهر الأطباق وتعرض خبرتها في صنع المعجنات والتي اكتسبتها على مدار ثمان سنوات؛ إلى جانب الشيف بيكي أكسل وهي متخصصة بالأغذية الخالية من الغلوتين، وتمتلك أكثر من 300 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي؛ فيما تستعرض مستشارة التغذية كاميلا لوي من إسبانيا، تجربتها وأسلوبها الفريد في الطبخ والذي يعتمد على المكونات عالية الجودة.

ويقدم معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021 الفرصة للزوار للحصول على كتب الطبخ المفضلة لديهم موقعةً من خبراء الطبخ الضيوف، والتي تتضمن تشكيلة واسعة من أشهر الأطباق والوصفات العالمية.

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