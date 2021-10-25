محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ستبدأ في تقييم نفسك كثيرًا عندما تكون في الثلاثينيات من العمر مقارنة بمدى اهتمامك بما يعتقده الآخرون سابقًا، ولن تقلق بعد بشأن المبلغ الذي تنفقه على كل شيء صغير لأنك ستصل إلى نقطة حيث تكسب ماليًا.

ويبقى السؤال.. لماذا يمكن أن تكون الثلاثينيات أفضل سنوات حياتك؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

عدم قبول الإهانات

لم يعد قبول الإهانات من الناس خيارًا بالنسبة لك لأن وضعك الاجتماعي ومكانتك هو الآن أولويتك الرئيسية.

الحصول على العمل الخاص بك

لقد كانت العشرينات من عمرك هي أساس من أنت الآن، والآن، ستكون أكثر مسؤولية ونضجًا مع تقدم العمر، وستبحث عن العمل الخاص بها.

التخلص من المزيفين

من خلال طرد الأشخاص المزيفين من دائرتك الاجتماعية، ستشعر بمزيد من الارتباط بالأصدقاء الأعزاء الذين سيبقون بجانبك بإخلاص.

التخلص من مخاوفك

سوف تتخلى أخيرًا عن كل مخاوفك العقلية أو الجسدية لأن هذا سيكون الوقت الذي ستتألق فيه حقًا.

علاقتك مع شريكك

ستختبر أنت وشريكك فصلًا جديدًا في الحياة لأن علاقاتك تصبح أكثر نضجًا ومحبوبة، حيث يدخل الزواج في حساباتكم.