أناقة وجمال.. جميع إطلالات النجمات على السجادة الحمراء بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

تألقت النجمات على السجادة الحمراء من بداية فعاليات الافتتاح إلى ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بإطلالات خطفت الأنظار وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا نقدم لكم في التقرير التالي تجميعة لأبرز اللينكات الخاصة بنجوم الفن على السجادة الحمراء على مدار فعاليات المهرجان، على النحو التالي:

"ستايل محتاج حد في ابتدائي".. فنانة إطلالتها بالجونة خرجت عن المألوف وانتقدها رواد السوشيال ميديا

7 نجمات تصدرت التريند في مهرجان الجونة 2021.. اعرف السبب

قبلة رزان مغربي وثعبان سمية.. إطلالات أثارت الجدل في ختام مهرجان الجونة

صاحب أغرب إطلالة بالجونة لـ"الخليج 365": دا مظهري الطبيعي.. مستغربينها علشان جديدة

بفساتين محتشمة.. النجمات يتألقن بإطلالات أنيقة في مهرجان الجونة

فساتين جريئة ومفتوحة.. أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

6 نجمات ظهرن بـ كروب توب في مهرجان الجونة.. من الأجمل؟

نشرة الموضة: هيفاء وهبي جريئة.. ورايا أبي راشد بفستان جرئ في الجونة

إطلالات نجمات الجونة التي حازت على إعجاب رواد السوشيال ميديا.. وأخرى انتقدت

تتخطى 15 مليون جنيه.. أسعار إطلالات النجوم في مهرجان الجونة من الأغلى للأرخص

فخمة وجذابة.. أجمل 10 إطلالات في مهرجان الجونة بدورته الخامسة

فساتين خطفت الأنظار وتظل في الأذهان.. الأجمل والأروع في مهرجان الجونة

حكاية فساتين من الجونة.. إطلالة حقي في الوجود ونجمات تصدرن التريند

نجمات ظهرن بفساتين مكررة في مهرجان الجونة.. تعرف على أصلها

نجمات شقيقات تألقن في مهرجان الجونة 2021.. من الأجمل؟

أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

إطلالات غير موفقة ظهرت بها النجمات على ريد كاربت مهرجان الجونة 2021

شاهد 9 ملكات لـ"السجادة الحمراء" في الجونة

أجرأ إطلالات النجمات في الجونة.. أبرزهن دينا الشربيني وإنجي كيوان

علبة سجائر وكاميرا وشراشيب.. أبرز أشكال حقائب النجمات في مهرجان الجونة

فستان الساحرة الشريرة وبدلة غير تقليدية.. أغرب إطلالات نجمات الفن في الجونة

"أنيق وجذاب".. نجمات الفن بجامبسوت في مهرجان الجونة

"أحمر وأسود وفضي".. ألوان سيطرت على إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

على الريد كاربت.. من "أشيك" كابلز في مهرجان الجونة؟