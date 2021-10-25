فوائد لا تتوقعها.. ما هي الخضروات الباذنجانية وما أهميتها لصحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تنتمي خضروات الباذنجانيات إلى عائلة النباتات المزهرة، هذه الخضروات يقال عنها بعض الأساطير بأنها يمكن أن تسبب التهاب المفاصل، لكن لا يوجد دعم علمي بخصوص هذا الادعاء، لذلك لا داعي للقلق بشأن هذه الحقيقة الزائفة.

تشمل الخضروات الباذنجانية حفنة من الخضروات التي نستهلكها جميعًا يوميًا تقريبًا، وفي هذا التقرير نستعرض ما هذه الخضروات، وفوائدها وما هي المخاطر المرتبطة بها، وفقا لموقع indiatimes.

ما هي خضروات الباذنجانيات؟

الخضار مثل الطماطم والباذنجان والفلفل والبطاطا تقع تحت مظلة الخضروات الباذنجانية، الشيء الوحيد الذي تشترك فيه جميعها هو "القلويد"، وهو مركب يحتوي على النيتروجين ويوجد في الأوراق والسيقان والأجزاء الصالحة للأكل من النباتات.

فوائد خضروات الباذنجانيات

تحتوي معظم خضروات الباذنجانيات على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم من الجسم، الأنثوسيانين هو نوع من مضادات الأكسدة التي تعطي الباذنجان لونها الأرجواني كما أنها تقلل من خطر الإصابة بالسرطان والسكري.

تحتوي الطماطم أيضًا على مضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين التي تقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض القلب وأنواع معينة من السرطانات.

كما توفر لك الخضروات الباذنجانية أنواعًا مختلفة من المعادن والفيتامينات اللازمة يوميًا، يحتوي الفلفل الحلو على كمية كبيرة من فيتامين سي تكفي لإكمال احتياجاتك اليومية منه.

المخاطر المصاحبة

هناك عدد من الأساطير التي تقال حول خضروات الباذنجانيات التي تصف هذه الخضروات بأنها ضارة وسامة، حسنًا، ها هي الحقيقة.

القلويد الموجود في البطاطس هو السولانين، مما يجعلها تتحول إلى اللون الأخضر عند تعرضها للضوء، البطاطس الخضراء سامة بالفعل ويجب التخلص منها على الفور.

ومع ذلك، لا تحتوي الخضراوات الأخرى على مثل هذه السمية ولن تؤذيك بأي شكل من الأشكال.

قد تحتوي الخضروات مثل الباذنجان والطماطم وغيرها على قلويدات بكميات قليلة وهي ليست ضارة على الإطلاق بجسم الإنسان، إلا إذا كنت تستهلك هذه الخضار بكميات كبيرة جدًا.

الخلاصة

يجب إجراء اختبار الحساسية للتأكد من أن جسمك ليس حساسًا لأي من خضروات الباذنجانيات.

بعض الأعراض الشائعة التي تحدث بسبب حساسية الخضار الباذنجانية هي الانتفاخ، وحكة العين، والغثيان، والصداع، وصعوبة التنفس، وصوت الصفير في الصدر والأكزيما.