مرض نادر سبب شهرة أطول امرأة على قيد الحياة.. نفسها تقابل أطول رجل في العالم

القاهرة - سمر حسين - صحة

رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، سجلته فتاة عشرينية، بعد أن حصدت لقب أطول امرأة في العالم، إذ بلغ طولها مترين و15 سنتيمتر، لتلفت الأنظار نحوها بشدة، نظرًا لطولها الشديد، الذي لم تصل إليه سيدة أخرى على قيد الحياة حتى اليوم.

أطول امرأة في العالم بموسوعة جينيس

خضعت الفتاة التركية روميسه جليجي، البالغة من العمر 24 عامًا، إلى قياس طول دقيق، قبل توثيق اسمها رسميا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إذ سجلت 215 سنتيمتر، لتصبح أطول امرأة على قيد الحياة، بحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

سر الطول البالغ للفتاة

كشفت التقارير، عن أن الفتاة العشرينية تعيش حالة وراثية نادرة بشكل استثنائي، تعرف بـ«متلازمة ويفر»، هي التي تتسبب في تسريع هرمونات النمو لديها، إلى ما هو أبعد من المرأة البشرية العادية.

ما هي متلازمة ويفر؟

متلازمة ويفر هي حالة تنطوي على قامة طويلة مع رأس كبير الحجم، وعادة ما تُحدث درجة متغيرة من الإعاقة الذهنية، فضلًا عن خصائص الوجه المميزة، التي يمكن أن تشمل الجبهة العريضة، العيون المتباعدة على نطاق واسع، الآذان الكبيرة، أو فك سفلي صغير.

ويمكن أن يعاني الشخص المصاب بمتلازمة ويفر أيضًا، تشوهات في المفاصل، تسمى تقلصات تقيد حركة المفاصل المصابة، وقد تؤثر تلك التقلصات بشكل خاص على أصابع اليدين والقدمين، ما يؤدي إلى ثني الأصابع بشكل دائم.

ويقول الباحثون، إن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة ويفر، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، لا سيما زيادة طفيفة في خطر الإصابة بورم يسمى الورم الأرومي العصبي، في مرحلة الطفولة المبكرة.

أطول مراهقة في العالم

في عام 2014، حصدت الفتاة العشرينية لقب أطول مراهقة على قيد الحياة، واستخدمت شهرتها التي اكتسبتها من جذب الأنظار إليها، للالتفات إلى حياة الآخرين الذين يعانون من حالات نادرة.

حلم مقابلة أطول رجل في العالم

تؤكد الفتاة العشرينية، أنها تحلم بمقابلة من سيسجل لقب أطول رجل في العالم، ومن ثم يتعارفا سويًا، ويمكنهما الارتباط العاطفي فيما بعد.