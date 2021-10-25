4 خرافات شائعة عن فيتامين «سي».. اعرف الحقيقة وقوي مناعتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتميز فيتامين «سي» بفوائده المتعددة لجسم الإنسان، خاصة في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، إذ يكثر تناول الأطعمة المليئة به، مع دخول الشتاء، للحماية من الأمراض والفيروسات التي تنشط بقوة خلال هذا الفصل من العام، ورغم الأهمية العظيمة لفيتامين «سي»، إلا أن بعض الشائعات والخرافات تطارده بشكل غير معقول، ليقرر موقع «ميديك فوروم» الطبي، التصدي لها.

فيتامين «سي» يتوافر بالطعام فقط

من الشائعات المنتشرة حول فيتامين «سي»، أنه لا يتوافر إلا في بعض الفواكه والخضروات تبعًا للموسم، علما بأنه يتواجد حاليًا في أشكال مختلفة مثل الأقراص، والكبسولات، وحمض الأسكوربيك، مساحيق، وخلائط قابلة للمضغ.

فيتامين «سي» يتراكم في الجسم

تناول فيتامين «سي» بكميات كبيرة، ليس معناه أنه سوف يتراكم في الجسم، وأن المناعة سوف تستمر في الجسم لفترة طويلة، فهذا الفيتامين قابل للذوبان في الماء، ما يعني أنه يتم إفرازه بسرعة من الجسم، أثناء عملية التمثيل الغذائي.

فيتامين «سي» يدمر مينا الأسنان

تأثير فيتامين «سي»، على مينا الأسنان، يتوقف بشكل أساسي على طريقة تجديد الفيتامين في الجسم، خاصة أنه متوافر في عصير الحمضيات، التي قد تتفاعل مع المينا، خاصة أنها مركبا عضويا، وإن كان قويا جدا فلا تتأثر بشكل ملحوظ.

لكن إذا التأثير السيء ربما قد يحدث إذا كنت تعتمد على شرب عصير الليمون النقي بانتظام لتجديد الفيتامين، ما يمكن أن يحول لون مينا الأسنان إلى داكنة، وتتأكسد أو تتعرض للتآكل، ورغم ذلك، فالمكملات الحديثة في شكل مساحيق أو فيتامينات، لا علاقة لها على مينا الأسنان.

كلما أكثرت كان ذلك أفضل

الإكثار من تناول فيتامين «سي» يزيد من فوائده، تلك إحدى أبرز الشائعات والخرافات المنتشرة، خاصة أنه يمكنك معرفة أن الفيتامينات لها جرعة يومية، ويتم تحديدها حسب العمر ووزن الجسم، على سبيل المثال، بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، لا يزيد معدل الجرعة عن 50 ميليجرام في اليوم، وللمراهقين 75 ميليجرام، وبالنسبة للبالغين ما يصل إلى 100-120 ميليجرام.

وتناول فيتامين سي بكميات زائدة تتجاوز المعدل اليومي بأكثر من 150 مرة، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي، ونتيجة لذلك، إلى اضطراب الجهاز الهضمي.