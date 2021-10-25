الامارات | بعد حب 6 سنوات.. أحمد عز هرب من حبيبته اللبنانية يوم خطوبتهما وأغلق هاتفه

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حب 6 سنوات.. أحمد عز هرب من حبيبته اللبنانية يوم خطوبتهما وأغلق هاتفه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجرت الإعلامية اللبنانية المعروفة نضال الأحمدية، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال الساعات الماضية، عن الفنان أحمد عز، وذلك خلال لقاء تليفزيوني على قناة صوت بيروت انترناشونال.

وكشفت نضال الأحمدية عن زيجة سرية للفنان أحمد عز كادت أن تكتمل لولا هروبه منها يوم الخطبة.

وقالت نضال:” أحمد عز ارتبط بعلاقة حب لمدة 6 سنوات مع ممثلة لبنانية كبيرة من أهم وأجمل الممثلات ولكنه تهرب يوم الخطبة وأغلق هاتفه ولم يأت إلى بيروت”.

وأشارت الأحمدية، إلى أن مساندتها للفنانة زينة ليست بالضرورة نابعة من كونها صديقتها، بل على العكس تماما فهما لم تلتقيا أبدا من قبل، مشيرة إلى أنها دافعت عنها نظرا لما فعله أحمد عز معها.

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