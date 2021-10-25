5 شروط للمسابقة.. تفاصيل انطلاق النسخة الأولى من "ميس إيچيبت إنترناشونال"



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مصمم الأزياء بهيج حسين عن تفاصيل انطلاق النسخة الأولى من مسابقة ميس إيچيبت إنترناشونال.

وعن وجود أكثر من مسابقة من هذا النوع صرح قائلا: "إنها ميزة تخلق أجواء من التنافس الصحي لتقديم الأفضل وأن العديد من بلاد العالم لديها أكثر من مسابقة لملكات الجمال، وأننا نسعى من خلال المسابقة إلى تقديم فتيات على قدر من الثقافة واللباقة والفكر لتكن خير سفيرات لاسم مصر في المسابقات الدولية".

وعن المسابقة تحدث بهيج حسين قائلا: "ذلك النوع من المسابقات يساعد على دعم وإعلاء دور السياحة في مصر ووجود أكثر من مسابقة مما يخلق نوع من المنافسة في تقديم الأفضل وهو من المنافسة المطلوبة لتقديم سفيرات مصريات على مستوى عال من الذوق والثقافة، كما أن الفائزات في المسابقة سيتأهلن للمشاركة وتمثيل مصر في المسابقات الدولية".

وأكمل حديثه قائلا: "المسابقة تعد كورسا توجيهيا وتأهيليا للمتسابقات من خلال مجموعة من الورش المقدمة للمشاركات، وأيضا جوائز المسابقة تهدف إلى دعم الفتيات في مستقبل أفضل من خلال منح دراسية علمية تؤهلهم لأن يشاركوا في المجتمع بشكل فعال، كما تم اختيار فريق عمل المسابقة والمحاضرين ولجنة التحكيم على أعلى مستوى لتقديم ملكات جمال يتمتعن بالثقافة واللباقة والوعي والجمال الذي يؤهلهم لتمثيل اسم مصر عالميا".

أما عن فعاليات المسابقة، تبدأ أولى فعالياتها باستقبال الراغبات في التقديم وعمل مقابلة معهم يومي 29 و30 أكتوبر وسيتم اختيار حوالي 35 فتاة منهم، لتبدأ ورش العمل التأهيلية الخاصة بالمسابقة مباشرة في مجالات متعددة منها: (Gym classes - Catwalk classes - Styling classes - Makeup classes – Egyptology classes)

وعن شروط المسابقة فهي:

- الطول يبدأ من 161

- الوزن من 55 : 60

- لغة إنجليزية أساسية

- السن من 19 : 28 مع موافقة الأهل لمن هم دون 21 عام

- لم يسبق لها عمل عمليات تجميل

وتختتم فعاليات المسابقة بثلاث فعاليات وهم :

الحفل الأول تتويج الفائزة بلقب Miss Athletic ملكة الللياقة وذلك بعد اختبارات لمدة شهر.

ثم حفل Miss Runway لاختيار الفائزة كأفضل عارضة بلجنة تحكيم مختلفة ومتخصصة.

الحفل النهائي لاختيار الفائزة بلقب المسابقة Miss Egypt International ومن المقرر إقامته منتصف فبراير المقبل.