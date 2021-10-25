طريقة عمل عيش التورتيلا داخل المنزل.. بالساور كريم واللبنة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خبز التورتيلا أحد الأنواع التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها خلال الوجبات اليومية المختلفة، إذ تتجه بعض ربات البيوت إلى تحضيره داخل المنزل، بدلًا من شرائه والبحث عن أماكن بيعه، لذا نستعرض طرق مختلفة لتجهيز عيش التورتيلا، على طريقة الشيف غادة جميل، ببرنامجها «اتفضلوا معانا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

عيش تورتيلا بالساور كريم

مقادير عيش التورتيلا بالساور كريم

عيش تورتيلا.

بقدونس مفروم.

ساور كريم.

زيت بصل.

ثوم.

طماطم.

زيت زيتون.

عصير ليمون.

ليمون شرائح.

طريقة عمل عيش التورتيلا بالساور كريم

- احضري طاسة بها زيت للقلي، واقلي عيش التورتيلا داخلها.

- ضيفي الطماطم والثوم وعصير الليمون والليمون وزيت الزيتون والبقدونس، وقلبيهم جيدا، وقدميها مع الساور كريم.

عيش تورتيلا باللحم

مقادير عيش التورتيلا باللحم

عيش تورتيلا.

لحم مكعبات صغيرة.

ذرة.

فلفل ألوان.

بصل مكعبات.

جبنة شيدر أحمر وأصفر.

جبنة موتزاريلا.

جبنة أمنتال.

بشاميل.

بهارات لحمة.

ملح.

فلفل أسود.

زبدة.

طريقة عمل عيش التورتيلا باللحم

- ضعي الزبدة على النار وتبليها بالفلفل الأسود، ثم ضيفي مكعبات اللحمة وشوحيها جيدا، حتى تأخذ اللون البني.

- ضيفي البصل والبهارات وقلبيهم جيدا، ثم تبلي بالملح والفلفل، ثم ضيفي الفلفل الألوان وقلبيها، واتركيها حتى تمام النضج.

- ضيفي نصف كمية الجبن، ثم سخني العيش في طاسة ساخنة، ثم احشي العيش التورتيلا بالخليط اللحمة والجبن، ثم لفيه على شكل رول.

- ضعي كمية من البشاميل، ثم رصي العيش المحشي باللحمة في قالب فرن، ثم غطيه بالبشاميل.

- ضيفي الجبن على الوجه وادخليه الفرن، حتى تذوب الجبن، وقدميه ساخنا.

عيش تورتيلا باللبنة

مقادير عيش التورتيلا باللبنة

عيش تورتيلا.

لبنة.

عسل.

حبة البركة.

زبدة.

طريقة عمل عيش التورتيلا باللبنة

- تسخن الزبدة في طاسة على النار، ثم يدهن الخبز من الجانبين.

- يرص خبز التورتيلا طبقات، من بينها اللبنة مع حبة البركة والعسل.