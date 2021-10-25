لكبار السن..5 أطعمة يجب الاستغناء عنها لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يؤثر الخرف على العديد من الأشخاص حول العالم، لكن كيف يمكن لنظامك الغذائي أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف، وما الأطعمة التي يجب أن تتناولها وما يجب تجنبه؟

يعطي النظام الغذائي لمنع الخرف الأولوية لحماية عقلك وقلبك مع تقدمك في العمر، على الرغم من أن الأسباب الكامنة وراء الأنواع المختلفة من الخَرَف معقدة، فإن الأبحاث تُظهر أن ما تأكله - والأهم من ذلك، ما لا تأكله - يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف، إذن ، ما الذي تحتاج إلى معرفته عن النظام الغذائي للوقاية من الخرف؟.. هذا ما يكشفه موقع Express .

أكثر أنواع الخرف شيوعًا هو مرض الزهايمر، لا يوجد حاليًا علاج للخرف، ومع ذلك، وفقًا لجمعية الزهايمر البريطانية، فإن منع ظهور الخرف لمدة خمس سنوات يمكن أن ينقذ حياة 30 ألف شخص كل عام.

على الرغم من أن أسباب الخرف معقدة، فقد ثبت أن خيارات نمط الحياة بما في ذلك النظام الغذائي هي واحدة من أكبر العوامل المسببة للمرض، لذلك، قد يؤدي تغيير خيارات نمط حياتك إلى تأخير ظهور الخرف.

يمكن أن يؤدي التعرض لخطر الإصابة بأمراض القلب أو مشاكل الدورة الدموية الأخرى إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف، لذا فإن اتباع نظام غذائي يعتني بقلبك يمكن أن يحمي عقلك أيضًا.

مع وضع هذا في الاعتبار، ابتكر الباحثون نظام "مايند" الغذائي للوقاية من الخرف وإبطاء فقدان وظائف المخ مع تقدمك في السن.

حمية مايند هي مزيج من نظامين غذائيين ثبت أنهما يقللان من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب: حمية البحر الأبيض المتوسط، ونظام داش (النهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم).

يشجع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي على تناول الأطعمة الصحية والحبوب الكاملة والمكونة من عنصر واحد مثل الأسماك وزيت الزيتون والخضروات والبقوليات، مع تجنب الأطعمة المصنعة.

يتبع نظام DASH الغذائي نهجًا مشابهًا لنظام البحر الأبيض المتوسط ولكنه يركز بشكل كبير على تناول كميات أقل من الملح.

ما الأطعمة التي يجب أن تتجنبها لتقليل خطر الإصابة بالخرف؟

إذا كنت ترغب في اتباع حمية مايند لتقليل خطر الإصابة بالخرف، فيجب عليك تجنب هذه الأطعمة الخمسة.

مقليات أو وجبات سريعة

للأسف، لا يوجد مكان لاختيار الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية في نظام غذائي صحي، يوصي نظام مايند الغذائي بمنع أي شيء مقلي أو تناوله على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.

لا يقتصر الأمر على الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية، وبالتالي يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول في الدم وتعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب، ولكنها مرتبطة أيضًا بالتدهور المعرفي.

الجبن

نسبة الدهون العالية في الجبن تعني، وفقًا لنظام مايند الغذائي، أنه يجب الاحتفاظ بها للمناسبات الخاصة بدلاً من الاستمتاع بها يوميًا.

يقول نظام مايند الغذائي إن تناول الجبن أقل من مرة واحدة في الأسبوع هو الأفضل لصحتك.

اللحوم الحمراء

لحسن الحظ، لا يتعين عليك تناول اللحوم الحمراء، ولكن نظام مايند الغذائي ينص على أنه يجب عليك الحد من تناولها لأقل من 4 مرات في الأسبوع.

الزبدة

يوصي نظام مايند الغذائي بتناول أقل من ملعقة كبيرة من الزبدة يوميًا لذا استخدمها بحكمة.

إذا كان عليك تناول الزبدة على الخبز المحمص، فلا بأس بذلك، ولكن سيتعين عليك استبدالها بزيت الزيتون في مكان آخر.

معجنات وحلويات

المعجنات، بسبب محتواها العالي من الزبدة والسكر، بالإضافة إلى أي طعام حلو معالج إلى حد كبير، يتم التخلص منه وفقًا لحمية MIND.

بينما يجب أن تحاول تقليل هذا قدر الإمكان، فإن نظام مايند الغذائي يسمح بأقل من أربع قطع حلويات في الأسبوع.

ما هي الأطعمة المسموح بها في حمية مايند؟

إذا كان كل هذا يبدو مقيدًا جدًا، فلا داعي للذعر، هناك الكثير من الأطعمة اللذيذة التي يشجعك نظام مايند الغذائي على تناولها والاستمتاع بها كثيرًا.

وفقًا لنظام مايند الغذائي ، هذه أطعمة يمكنك تناولها بانتظام لتعزيز صحة دماغك وقلبك:

الحبوب الكاملة

الخضار الورقية الخضراء، بما في ذلك السبانخ والملفوف واللفت

كل الخضروات

المكسرات

الفول والعدس

التوت

الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي

الأسماك، يوصى بتناول حصة واحدة أو أكثر في الأسبوع

زيت الزيتون

عندما يتعلق الأمر بالخرف، لا يمكن لأي نظام غذائي التخلص من آثار المرض، ومع ذلك، فإن الأبحاث عن نظام مايند الغذائي، على الرغم من أنها في مهدها، إلا أنها واعدة.

بالإضافة إلى الوقاية من الخرف بشكل طبيعي، يُنسب إلى حمية البحر الأبيض المتوسط الكثير من الفوائد الصحية الأخرى بما في ذلك خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وكونها واحدة من أكثر الأنظمة الغذائية التي تفيد في فقدان الوزن.