احذري هذا النوع من الجبنة في سندوتش المدرسة: «بيعلي الضغط»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحاول الأمهات تحضير العديد من أنواع الساندوتشات بشكل يومي، لأطفالهن مع كل صباح خلال أيام الأسبوع، وتعد ساندوتشات الجبن هي الاختيار الشائع والأكثر استخدامًا التي تلجأ له الأمهات، لكثرة أنواعها، وتفضيل الأطفال لها، خاصة إن هناك العديد من الأنواع التي تحتوي على الكالسيوم والمعادن اللازمة للطفل، إلا أن الإفراط في بعض الأنواع، قد يقلب الموازين وتتحول تلك الوجبة لأمر ضار بالصحة بدلًا من الاستفادة منه.

استشاري يحذر من بعض أنواع الجبن المختلفة: الإفراط يسبب أمراض

وعلى الرغم من مذاقها المميز والمختلف، واستخدامها في تحضير العديد من الوجبات، إلا أن الإفراط فيها قد يسبب الأمراض على المدى البعيد، خاصة التي تحتوي على دهون عالية، أو أملاح كبيرة.

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الجبنة بأنواعها، مؤكدًا إنها تسبب العديد من المشكلات التي تؤثر على صحة الإنسان، وخاصة الأطفال، بسبب المواد التي تُصنع منها الجبنة، وطرق تصنيعها.

الجبنة الرومي والبارميزان

وحذر الدكتور رامي صلاح الدين خلال حديثه لـ «هن»، من الإفراط في الجبنة المالحة أمثال الرومي، والكريمي، والبارميزان بسبب احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، المُتسبب في ارتفاع ضغط الدم: «بتعلي الضغط جدًا خاصة لمريض الضغط».

الجبنة القديمة مليانة فطريات

ولفت استشاري التغذية العلاجية للأشخاص الذين يميلون للجبنة القديمة، مؤكدًا إنها خطر على الصحة بسبب تواجد بعض الفطريات الضارة عليها.

الجبنة الموتزاريلا فيها دهون كبيرة ومضرة

وحذر الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية من الجبن الماطة «الموتزاريلا» بسبب احتوائها دهون مشبعة، تسبب مخاطرعلى المدى البعيد.