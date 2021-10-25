"أحمر وأسود وفضي".. ألوان سيطرت على إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

تألقت نجمات الفن على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي تنوعت بين الفساتين القصيرة والطويلة، وذات القصات الجريئة، وسيطر اللون الأسود والأحمر، والفضي على إطلالات النجمات.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز إطلالات النجمات التي سيطر عليها اللون الأسود، والأحمر، والفضي على مدار الـ 8 أيام من فعاليات مهرجان الجونة.

- يسرا:

تألقت الفنانة يسرا بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة، فارتدت فستانا أنيقا فضفاضا من الستان الأحمر، بصيحة الكتف الواحد وبفتحة ساق طويلة، ونسقت كلاتش باللون الذهبي، وحذاء كعب عالي بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والأحمر كلون للشفاه، وتوجت الإطلالة بأقراط طويلة تشبه أشعة الشمس باللون الذهبي وأسورة بنفس اللون.

- ريا أبي راشد:

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد في سادس أيام المهرجان ببدلة باللون الأخضر مزودة بأكمام طويلة وواسعة ومزودة بحزام عند منطقة الخصر بنفس لون البدلة، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا، وفي اليوم السابع تألقت بفستان طويل باللون الأحمر مزود بأكمام شفافة واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- أسماء جلال:

طلت الفنانة أسماء جلال في سادس أيام المهرجان مرتدية بدلة باللون الأحمر مزودة بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- نسرين طافش:

وارتدت الفنانة نسرين طافش في اليوم الرابع فستانا طويلا كت باللون الأحمر، متعدد الأدوار ومزود بحزام باللون الأحمر عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدلا.

- مايان السيد:

وظهرت الفنانة مايان السيد في رابع أيام الجونة، بفستان قصير من الستان باللون الأحمر وبأكمام قصيرة.

- سارة عبد الرحمن:

وبإطلالة جريئة، تألقت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن على الريد كاربت في فعاليات مهرجان الجونة، بفستان قصير وكب من الجلد باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا.

- بسنت شوقي

بإطلالة أنثوية ناعمة، ظهرت الفنانة الشابة بسنت شوقي في مهرجان الجونة برفقة زوجها الفنان محمد فراج بفستان جريء باللون الأحمر مكشوف عند الصدر وسك يبرز رشاقتها، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين، وأبرزت إطلالتها بوضع مكياجا قويا.

- أمينة خليل:

طلت الفنانة أمينة خليل بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان طويل بقصة الكب باللون الأسود، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه ومجموعة أساور وخاتم وحلق.

- ميس حمدان:

وارتدت الفنانة ميس حمدان بفستان طويل باللون الأسود، وبه فتحة حرف الـv كبيرة من عند الصدر، بقصة الكتف الواحد(وان شولدر)، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها، وذلك أثناء مشاركتها في فعاليات افتتاح المهرجان.

- نجلاء بدر:

وتألقت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة على الريد كاربت في حفل الافتتاح، إذ ارتدن فستان باللون الأسود، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، وبمكياج ناعم، وتسريحة شعر منسدل على أحد كتفيها.

وتألقت الفنانة رانيا يوسف السجادة الحمراء في اليوم الرابع، وارتدت فستان كت باللون الأسود منفوش من أسفل، نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- يسرا:

وطلت الفنانة يسرا بفستان بمزيج من اللونين الأسود والفضي اللامع، مزود بإكستنشن من اليد، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً، وذلك أثناء حضورها حفل ختام المهرجان.

- أنوشكا:

خطفت الفنانة أنوشكا الأنظار خلال مشاركتها على السجادة الحمراء لفعاليات ختام مهرجان الجونة، حيث ظهرت مرتدية فستان أسود بقصة الكب، مزود بكرانيش عند الخصر، ومطعم باللون البيج، وتزينت بقرطين بأذنيها على شكل أفرع الشجر، واعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية.

- عبير صبري:

وتألقت الفنانة عبير صبري في سادس أيام مهرجان الجونة بفستان طويل باللون الأسود مزود بأكمام وفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- شيرين رضا:

تألقت الفنانة شيرين بفستانا منفوشا، بقصة الكب على شكل مروحة، باللون الفضي اللامع ومرصع بالفصوص، واعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين، وبمكياج ناعم، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم.

- هبة السيسي:

ارتدت الفنانة هبة السيسي في اليوم الثاني من المهرجان فستان منفوش باللون الفضي لامع، بقصة الكب، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً بقصة الضفيرة، وزينت الإطلالة بإكسسوارات مكونة من حلق، ومجموعة أساور إضافة إلى كلاتش بنفس لون الفستان.

- أروي جودة:

وطلت الفنانة أروى جودة في حفل الافتتاح، بفستان بسيط باللون السيلفر مزود بشريط باللون الأسود، مزين بفتحة هوليود على أحد الجانبين،

ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي باللون الأسود، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الهاديء.

- روجينا:

وجاءت الفنانة روجينا مرتدية فستان باللون الفضي مزود بأكمام ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا، وذلك في ختام المهرجان.

- سمية الخشاب:

وظهرت الفنانة سمية الخشاب في اليوم السادس من المهرجان, بفستان طويل باللون الفضي اللامع، بقصة القلب من عند الصدر، مزود باكستنشن وحزام من عند الخصر، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون، واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.