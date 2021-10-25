الامارات | نجوم الأدب من شبه القارة الهندية في ضيافة «الشارقة الدولي للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأدب من شبه القارة الهندية في ضيافة «الشارقة الدولي للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف فعاليات الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق في الثالث من نوفمبر المقبل، بمركز إكسبو الشارقة، نخبة من الأدباء والكتّاب من شبه القارة الهندية، تضم روائيين وشعراء وصحافيين حائزين جوائز عالمية، ومؤثرين بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث تجمع دورة العام الجاري من المعرض 14 كاتباً عالمياً من الهند وباكستان وسريلانكا، في ندوات أدبية وحوارات ثقافية وجلسات نقاشية، خلال الحدث الذي يستمر لـ11 يوماً.

وتتضمن قائمة الكتّاب المشاركين من الهند كلاً من المؤلف وكاتب المقالات أميتاف غوش، الحائز جوائز عدة، ومن أهم أعماله «بحر الكلاب» و«كروموسوم كلكتا»، ورافيندر سينغ، وهو مؤلف وناشر وكاتب محتوى، ورائد الأعمال والناشر والكاتب سانتوش جورج كولانغارا، الذي حصلت أعماله باللغة المالايالامية على جوائز عدة، والكاتب والناشط البيئي براناي لال، مؤلف كتاب «إنديكا: تاريخ طبيعي عريق لشبه القارة الهندية»، والمؤلف وكاتب السيناريو بي. إف. ماثيوز، والشاعر وكاتب الأغاني مانوج كورور، إلى جانب الروائي تشيتان بهاجات، والمؤلف والصحافي المخضرم فير سانغفي، والكاتب والمتحدث أرفين خان، مؤلف كتاب «مخطط المليونير السري»، والكاتب ورائد الأعمال هارش ماريوالا، مؤلف كتاب «الوقائع القاسية».

وتشارك «جوردينديان»، وهي قناة ترفيه متخصصة في صناعة المحتوى الممتع والملائم للأسرة على «يوتيوب»، في فعاليات المعرض، من خلال تقديم سلسلة من العروض الموسيقية.

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