الامارات | دبي كما تُرى من الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي كما تُرى من الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقط رائد الفضاء الإيطالي والأوروبي، لوكا بارميتانو، صورة لمدينة دبي من الفضاء، التي استعرضها هذا الأسبوع في «إكسبو 2020 دبي» في الجناح الإيطالي، خلال حدث نظمته وكالة الفضاء الإيطالية (ASI)، وقد علّق على عدد من المشاهدات التي لاحظها من الأعلى، والتي سلطت الضوء على جمال ورقاقة كوكب الأرض.

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