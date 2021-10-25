الامارات | واشنطن أول مدينة تحصي قططها

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن أول مدينة تحصي قططها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يندرج التصوير الفوتوغرافي في سياق مبادرة أطلقها علماء ومدافعون عن الحيوانات منذ ثلاث سنوات «لتعداد القطط في واشنطن» هي الأولى من نوعها، وبيّنت هذه الحملة أن العاصمة الأميركية تضمّ ما لا يقلّ عن 200 ألف هرّ، نصفها يعيش في الداخل، وفق ما أفاد تايلر فلوكهارت، وهو عالم بيولوجيا مكلّف بالشقّ العلمي من المشروع. ويشمل النصف الآخر هررة لها أصحاب لكن لها نفاذ إلى الخارج، وأخرى شاردة، وما بين 3000 و4000 هرّ برّي يتجنّب أيّ تفاعل مع البشر.

وقال فلوكهارت: «لا أظنّ أن من الممكن أن تجدوا حيواناً برّياً آخر آكلاً للحم منتشراً بهذه الكثافة»، وشاركت في هذا التعداد المعنون «دي سي كات كاونت» مجموعات غالباً ما تتباين مصالحها، فبعض العلماء يقلقون من تسبب الهررة في تقلّص عدد الطيور، غير أن مدافعين آخرين عن الحيوانات يحرصون على جعل هذه البيئة الحضرية مناسبة للقطط.

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