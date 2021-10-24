عودة الطالبة جنة بعد 4 أيام من اختفائها.. والدها: «بنتي معايا وبخير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عدة أيام مروا على اختفاء الطالبة جنة الله أحمد فتحي، التي تحولت إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي وزملائها في الجامعة عقب اختفائها، لتبدأ رحلة والدها للبحث عنها يوم 16 أكتوبر الجاري.

عودة الطالبة جنة: جنة معايا وبخير الحمدالله

وبعد مرور أيام على اختفائها، أعلن والد الطالبة أحمد فتحي عودة ابنته «جنة»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « جنة معايا وبخير الحمدالله بس بخلص اجراءات النيابة وهطمنكم جميعا بإذن الله، الحمدالله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، بشكركم جميعا على دعمكم المتواصل جزاكم الله خيرا، وباشكر المباحث والنيابة على مجهودهم الكبير».

والد الطالبة جنة: بنتي مكنتش مخطوفة

لم يمر ساعات على هذا المنشور حتى يخرج الأب عن صمته عبر صفحته:«بحب أطمنكم إنها مكنتش مخطوفة الحمدالله بس ياريت نراعي نفسيتها دلوقتي في التعليقات، كفاية اللي شوفنها الفترة دي الحمدالله».

قصة اختفاء الطالبة جنة

وكانت نشرت «الوطن» قصة اختفاء الطالبة جنة يوم 20 أكتوبر، بعد التواصل مع والدها ورواية قصة اختفائها بعد إغلاق هاتفها المحمول في الساعة الثانية عشر صباحا، أثناء توجهها من منطقة الجيزة التي تقطن فيها إلى جامعة القاهرة كلية تجارة، ليحرر والدها محضرًا باختفائها الغامض في قسم شرطة العجوزة.

«ذهبت ولم تعد»، فلم يمر سوى 4 أيام على خروجها الجامعة حتى تختفي، وتبدأ رحلة البحث عن الطالبة جنة الله أحمد فتحي.

حاولت «الوطن» التواصل مع والد الطالبة، والاتصال به عدة مرات لمعرفة تفاصيل عودة الطالبة جنة أحمد فتحي، ولكنه لم يرد.