أشهر طفلتين في عيد ميلاد يظهران مجددا في نفس المناسبة بعد عام: «الخناقة خلصت» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في العام الماضي خطفت طفلتين الأنظار إليهن، ففي حفل عيد ميلاد إحداهن وبينما كانت تنتظر إطفاء الشمعة على أحر من الجمر، أسرعت الأخرى بإطفائها، ما أثار غضبها وقامت بشد شعرها، في مقطع فيديو تداول عبر نطاق واسع على «السوشيال ميديا»، وأثار سخرية الكثيرين وحوله البعض إلى «كومكس ساخر» في التعليقات.

لكن الحال هذا العام جاء مختلفًا، فالطفلتين البرازيلتين ماريا إدواردا​ و​ماريا أنطونيا​، ظهرتا في مقطع فيديو، أثناء الاحتفال أيضًا بعيد ميلاد الطفلة الصغيرة، لكن في أجواء سعيدة بينهما، إذ اطفأت بنفسها شمعة عيد ميلادها وتبادلت القبلات مع الطفلة الأخرى دون مشاجرة بينهما.

مشاجرة الطفلتين البرازيلتين على إطفاء شمعة عيد الميلاد

وفي نهاية العام الماضى، تداول مقطع فيديو للطفلة ماريا إدواردا وهى تحتفل بعيد ميلادها الثالث فى مدينة باتو برانكو بالبرازيل، إذ وقفت تصفق بحماس كبير وراء كعكة عيد الميلاد، وسط غناء عائلتها لها، لكنها فوجئت بالطفلة «ماريا أنطونيا» وهى تطفئ الشمعة قبلها، وتشاجرت معها بالأيدي وشد الشعر.