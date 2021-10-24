مايان السيد تجذب المتابعين لها بفستان أسود.. «أريانا جراندي المصرية» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة جديدة للفنانة الشابة مايان السيد، شاركت بها متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثارت بها تفاعل بين متابعيها، الذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها الجاذبة.

وخطفت «مايان» أنظار متابعيها عبر «الإنستجرام» بصورها وهي مرتدية فستان أسود طويل ذو صيحة «كب» لكنه جاء كاشفًا عن ظهرها، واعتمدت على المكياج الذي أبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واكتفت بتعليقها على الصور «الثقة».

وتفاعل معها متابعيها في التعليقات «إيه الحلاوة دي» «الشعر والميكب مغيرين شكلك أوي.. جميلة» «كدا كتير يا فنانة»، بينما شبه بعض المتابعين بالنجمة العالمية أريانا جراندي: «أريا جراندي المصرية.. شبه أريانا.. أريانا جراندي دي ولا إيه».

معلومات عن مايان السيد

مايان السيد من مواليد نوفمبر 1997، أي تبلغ من العمر 23 عامًا.

ديانة مايان السيد هي الإسلام.

تحب مايان السيد التمثيل منذ طفولتها، وكانت تشارك في أعمال فنية في المدرسة، وكذلك المسارح.

وقالت في حوار سابق، إن أكثر من يشجعها على التمثيل وخوض التجربة هم أسرتها.

شاركت مايان السيد في العام 2016 بمسلسل أبو البنات، كما شاركت في مسلسل المغني عام 2017.

بزغ نجمها بقوة خلال مسلسلات رمضان 2021، في «لعبة نيوتن» ومسلسل «حرب أهلية» في الموسم الرمضاني الماضي.

دراسة مايان السيددرست مايان السيد المسرح والسينما في الجامعة الأمريكية.

استكملت دراستها للفن بعمل ورش تمثيل كثيرة لتنمي موهبتها.

مايان السيد غير مخطوبة، عكس ما يشاع عن علاقتها بالفنان خالد أنور وخطبتها له، شاركت معه في مسلسل «كأنه إمبارح»، وجمعتهما فيه علاقة حب قوية، ما جعل الشائعات تكثر حول وجود علاقة عاطفية حقيقية بين الثنائي، لكن الفنان خالد أنور خرج في تصريحات إعلامية إن خطوبته من الفنانة مايان السيد هو مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، وأوضح إنه تجمعها بها علاقة صداقة قوية فقط، وذلك بسبب عملهما سويا.