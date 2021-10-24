"أنيق وجذاب".. نجمات الفن بجامبسوت في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

تنوعت الإطلالات في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بداية من حفل الإفتتاح إلى الختام، ومن بين هذه الإطلالات هناك بعض النجمات التي تألقت بالجامبسوت.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز النجمات التي تألقن بالجامبسوت خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة.

- دانا حمدان:

ظهرت الفنانة دانا حمدان بلوك في اليوم الثاني من مهرجان الجونة، وطلت بجامبسوت باللون الأزرق الغامق، بقصة الكتف الواحد (ون شولدر)، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي، منتعلة حذاء بكعب عال باللون البيج، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها، مرفوعاً بقصة الذيل حصان، واعتمدت مكياجاً قوي، وروج باللون الأحمر.

- بسنت شوقي:

تألقت الفنانة بسنت شوقي في اليوم الرابع للمهرجان بإطلالة كلاسيكية ناعمة، ظهرت بسنت بجامبسوت فضفاضة باللون الأسود، مزودة بكاب بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

- تارا عماد:

ظهرت الفنانة تارا عماد في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بجامبسوت كت باللون الذهبي، مزينا ببعض التطريزات، ومكشوفا عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

- بسمة:

خطفت الفنانة بسمة الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء بفعاليات اليوم السادس من المهرجان، حيث ظهرت مرتدية جامبسوت أسود، بقصة الشورت، مزود بأكمام من الجلد، منتعلة حذاء أسود عالي، واعتمدت مكياجًا بسيطًا يتماشى مع لون بشرتها، كما اعتمدت تسريحة الشعر الكعكة.

- شذي حسون:

ظهرت المطربة العراقية شذى حسون بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء في اليوم الخامس، مرتدية جامبسوت باللون الفضي مزود بأكمام، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدل على كتفيها.

- علا رشدي:

وارتدت الفنانة علا رشدي جامبسوت كت باللون البينك، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البينك وحذاء باللون الأبيض، وذلك أثناء مشاركتها في رابع أيام الجونة.

- إلهام عبد البديع:

طلت الفنانة إلهام عبد البديع في رابع أيام الجونة، مرتدية جامبسوت كت باللون الأسود اللامع، ويتميز بوجود فتحة عند منطقة البطن، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.