فستان الساحرة الشريرة وبدلة غير تقليدية.. أغرب إطلالات نجمات الفن في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

يفضل بعض نجوم ونجمات الفن التمييز على السجادة الحمراء دائماً بالإطلالات المتنوعة والمختلفة، كي يجذبوا الأنظار إليهم، ولكن هناك العديد من الفنانين والفنانات يظهرون بإطلالات غريبة حتى يخطفن الأنظار.

وفي التقرير نستعرض لكم أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

مايا دياب:

ظهرت المطربة مايا دياب في حفل افتتاح الجونة بفستان باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، ونسقت قفازات جلدية من نفس لون الفستان، ولفتت الأنظار بارتدائها شابو أحمر ضخم على رأسها، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل.

محمد رمضان:

طل الفنان محمد رمضان خلال حضوره حفل افتتاح الجونة ببدلة باللون الأسود، تميز قصتها بتطريز باللون الذهبي من عند الكتف الأيسر، ونسق معها جزمة باللون الأسود.

كريم القاسم:

ارتدى الفنان كريم القاسم في حفل افتتاح الجونة بدلة بقصة مختلفة غير تقليدية باللون الكحلي، تشبه الروب وياقة طويلة، ومزينة بأزرار ذهبية.

حسن أبو الروس:

ظهر الفنان حسن ابو الروس في حفل افتتاح الجونة ببدلة متعددة الألوان، ونسق اسفلها قميص باللون الأسود ونسق مع إطلالته حذاء ونظارة شمس بنفس اللون.

زينب غريب:

وظهرت الفنانة زينب غريب في رابع أيام الجونة مرتدية فستان بسيط قصير بقصة الكت أشبه بفساتين الأطفال، وجاء الفستان جريئًا حيث كان كاشقا لساقيها، واعتمدت تسريحة الشعر القصير، كما اختارت أن تضع مكياجا بألوان هادئة.

صبا مبارك:

إطلالة غير عادية ظهرت بها الفنانة صبا مبارك في ثالث أيام الجونة، جعلتها حديث الجميع على السوشيال ميديا، بعد أن ظهرت ببطن مكشوف.

وارتدت صبا بذلة مفتوحة الصدر، حيث فضّلت أن ترتدى الجاكيت على جسد مكشوف فظهرت ببطن مكشوفة، وهذا الأمر جعلها تلفت الأنظار على "الريد كاربت" وبمجرد التقاط الصورة الخاصة بإطلالتها تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

إنجي كيوان:

ظهرت المذيعة إنجي كيوان في رابع أيام الجونة بفستان قصير لامع باللون الذهبي، بأكمام طويلة وكرانيش فوق الركبة، والفستان مزود بقماش مرفوع حول الرقبة والرأس يشبه الطرحة، كما نسقت مع الإطلالة كلاتش باللون المارون، وحذاء باللون الذهبي اللامع.

ملك بدوي:

ارتدت الفنانة ملك بدوي في رابع أيام الجونة بفستان باللون الأورنچ بصيحة الكب، ومزود بفتحة ساق طويلة على أحد الجانبين، والغريب في الإطلالة هو تنسيق شراب بنفس لون الفستان وقفازات طويلة في أحد اليدين، كما اعتمدت الألوان الترابية في المكياج وتسريحة الشعر المنسدل.

رزان مغربي:

تألقت الإعلامية رزان مغربي في ختام المهرجان بإطلالة ملفتة تشبه فستان الساحرة الشريرة، وطلعت بفستان كب باللون الأول واست اللامع،

مزينا بالتطريزات، ونسقت معه جوانتي باللون الأسود، ووضعت على ظهرها وشاح طويل، ونسقت معه حذاء بكعب عال باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجاً قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على جانبي كتفيها.

حسن أبو الروس:

ارتدى الفنان حسن أبو الرووس خلال حضوره حفل ختام مهرجان الجونة جاكيت مطبوعا عليه نقوشات شكل الأسد، و نسق أسفله قميص وبنطلون باللون الأسود.

ويجز:

ظهر مغني الراب ويجز بإطلالة غريبة في ختام الجونة، اذ ارتدى بدلة ذات شكل غريب شبيهة لبدل الشخصية الكوميدية "فطوطة"، حيث كانت البدلة ذات اللون الأسود فضفاضة، وبأكمام مفتوحة.

أحمد الفيشاوي:

طل الفنان أحمد الفيشاوي في حفل ختام الجونة مرتديا بدلة سوداء لامعة، ونسق معها قميص باللون الأبيض، وبيبيون ونظارة شمسية باللون الأسود.