علبة سجائر وكاميرا وشراشيب.. أبرز أشكال حقائب النجمات في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تحرص النجمات على التألق والظهور بإطلالات مميزة على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، لخطف الأنظار إليهم.

واهتمت النجمات في الدورة الأخيرة من المهرجان بتنسيق حقائب يد مع إطلالاتهم بتصميمات مميزة وبعضهن اختارات تصميمات غير تقليدية، لإضفاء مظهر أكثر جاذبية لإطلالتهن ولفت الأنظار.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز أشكال الحقائب التي خطفت أصحابها الأنظار إليها خلال فعاليات مهرجان الجونة 2021.

-يسرا

تألقت النجمة يسرا خلال حفل الافتتاح، باعتماد الحقيبة الكلاتش الصغيرة باللون السماوي ومزين بالفصوص بشكل بارز وفخم.

وكانت قد نسقت الحقيبة مع فستان من توقيع المصمم جورج حبيقة، باللون السماوي.

-درة

خطفت النجمة درة الأنظار في حفل افتتاح المهرجان، وظهرت مرتديةً فستانا طويلا ضيقا باللون الأسود متداخلا معه اللون الأبيض.

ونسقت مع الفستان الحقيبة الدائرية بتصميم فخم مع الفستان باللون الأبيض والأسود بشكل راقي، وقد نجحت هذه الحقيبة أن تعكس مظهر ساحر لها.

-مها الصغير

حملت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، حقيبة يد مبتكرة مدون عليها هاشتاج "بنت أبوها"، خلال فعاليات افتتاح المهرجان.

ونسقت مها الحقيبة مع إطلالتها التي تألقت بها، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض، بصيحة الكم الواحد، وفتحة ساق على أحد الجانبين.

-أروى جودة

في ثالث أيام المهرجان اختارت الفنانة أروى جودة الحقيبة الكلاتش على هيئة كرة ومرصعة بالفصوص البراقة مع بعض الشراشيب البسيطة، وقد جاءت هذه الحقيبة مناسبة للغاية لإطلالتك خاصة وأنها ارتدت فستان أسود بسيط خالي من أي تفاصيل.

-رنا رئيس

أما على ريد كاربت اليوم الخامس من فعاليات المهرجان، تألقت الفنانة الشابة رنا رئيس بفستان أنيق وحقيبة على شكل كاميرا، كما أنها حرصت على أداء حركات شقية أمام عدسات المصورين.

-أنساتزيا

لفتت الراقصة أنستازيا الأنظار خلال حفل الختام، بالحضور باعتمادها فستان بموضة الكرانيش بتصميم مميز جذب الانتباه.

ونسقت أنستازيا مع إطلالتها حقيبة كلاتش صغيرة على هيئة علبة سجائر بشكل مبتكر ومميز.

-أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال، في حفل الختام مرتدية فستان جريء باللون الرمامي المطرز، بقصة مكشوفة على منطقة الصدر.

وأضفت للفستان المزيد من الفخامة باختيار الحقيبة الكلاتش الكروية المرصعة بالفصوص اللامعة والريش.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أول أمس الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.