درة بإطلالة أنيقة برفقة زوجها في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وطلت درة بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بالطو قصير باللون الأسود مزود بأكمام.

ونسقت معه شراب شفاف، وانتعلت حذاء باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، اختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

أما زوجها، ارتدى بلوفر باللوني الأسود والنبيتي، ونسق أسفله بنطلون وحذاء باللون الأسود.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة درة هو مسلسل "زي القمر" حكاية "غالية" بطولة مراد مكرم وفراس سعيد.