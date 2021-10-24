شاهد 9 ملكات لـ"السجادة الحمراء" في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاعت العديد من النجمات خطف الأنظار على مدار 8 أيام من مهرجان الجونة السينمائي، سواء بقصة فستان غريبة أو بسيطة أو جريئة، لكن دائما توجد إطلالة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة الريد كاربت"، فمن هي ملكة الريد كاربت خلال 8 أيام المهرجان؟ هذا ما تكشفه مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365".

اليوم الأول:

تقول مصممة الأزياء إن الفنانة درة هي التي تستحق هذا اللقب خلال فعاليات افتتاح المهرجان، إذ طلت درة بفستان كلاسيكي يبرز أناقتها وقوامها الممشوق كأنه يشبه نحت فني بطريقة haute Couture، كما أن تداخل اللون الأبيض والأسود منحها إطلالة كلاسيكية رائعة لا تخلو من الوقار والهدوء والرقي.

وأبدت استشارية الأزياء، إعجابها باختيار الفنانة درة لتصفيفة الشعر والمكياج الكلاسيكي والمجوهرات من( IRAM jewelry) كانوا موفقين جدا.

اليوم الثاني:

أوضحت زينب لـ"الخليج 365"، إن الفنانة درة هي ملكة الريد كاربت في ثاني أيام الجونة وطلت بفستان أميرات ديزني على السجادة الحمراء باللون الرمادي الفاتح من توقيع MAISON YEYA، قصة الكورسيه، وساعد ذلك على نحت الجسم مما أبرز قوامها بطريقة جمالية.

وتابعت، كما أن الفستان مطرز بخيوط الحرير علي شكل ورود وفروع بدرجات الباستيل، وكذلك طول الفستان قصير نسبياً ومنفوش.

وأبدت مصممة الأزياء، إعجابها باختيار الفنانة درة للمجوهرات من تصميم من YESSAYAN JEWELLERY وتصفيفة الشعر والمكياج والحذاء والحقيبة جعلتها كالأميرات وكانوا موفقين جدا.

اليوم الثالث:

وتقول مصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة مايان السيد هي التي تستحق هذا اللقب في اليوم الثالث من مهرجان الجونة.

وخطفت الفنانة مايان السيد الأنظار على السجادة الحمراء بفستان ميدي كت باللون الرصاصي الفاتح ومجسم يبرز رشاقة جسمها، ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

وقالت زينب لـ "الخليج 365"، أن مايان تعد أجمل إطلالة من حيث حضورها وضحكتها وفستانها البسيط جدا.

ووصفت مصممة الأزياء، إطلالتها بالبساطة والجمال.

اليوم الخامس:

قالت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة مايان السيد تستحق هذا اللقب خلال اليوم الخامس من المهرجان.

وأوضحت زينب لـ"الخليج 365"، أن "مايان" ظهرت بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، وتألقت بفستان أسود كلاسيكي يتميز بالجاذبية والذوق الرفيع مكون من كروب توب باللون الأسود وجيب أسود high waisted، واعتمدت مايان مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

وتابعت: تصميم الفستان كان مميزا وجعلها تبدو كأميرات ديزني ورغم بساطة إطلالتها فإن ضحكتها وحضورها جذب الأنظار إليها.

اليوم السادس:

الفنانة أروى جودة هي التي تستحق اللقب هذا اللقب، إذ طلت بإطلالة من توقيع جيمي معلوف

تظهر، كما أن تصفيفة الشعر مع قصة الأكتاف العالية أظهرت ثقتها بنفسها وقصة العنق العالية أبرزت جمال رقبتها، بالإضافة إلى أن المجوهرات مع أساور اليد جعل إطلالتها ملكية بسيطة بكل رقي.

اليوم السابع:

الفنانة دارين حداد هي التي تستحق هذا اللقب، إذ لفتت الأنظار بفستان قصير محدد للجسم من الميتالك اللامع، بقصة الكتف الواحد مع الكتف الواسع والكم الطويل الواسع المنسدل بقصة عريضة على الخصر لتبرز قوامها بطريقة أنيقة، كما أنها أكملت إطلالتها بالشعر الويفي مع المكياج المسائي والمجوهرات البسيطة.

وأوضحت مصممة الأزياء، إن ظهور الكلب الخاص بها واسمه "فاندي" معها سلط عليها الأضواء أكثر.

اليوم الثامن:

الفنانة تارا عماد تستحق هذا اللقب في ختام مهرجان الجونة.

وأوضحت زينب لـ"الخليج 365"، أن "تارا" تألقت بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، إذ ظهرت بإطلالة ملكية من توقيع مجموعة Zuhair Murad لربيع 2020.

وطلت تارا بجامبسوت مطرز بالزخرفات والحبيبات الكريستال الذهبية المرسومة بطريقه الهوت كوتيور، كما أن قصة الفستان أبرزت قوامها الممشوق بطريقة جمالية.

وتابعت، كما أن اللون الذهبي يعتبر من اتجاهات الموضة العالمية2020 -2021.

وقالت مصممة الأزياء إن إختيار تارا للمكياج والشعر كان موفق، بالإضافة إلى أن الحذاء والحقيبة الذهبية جذب الإنظار إليها أكثر.