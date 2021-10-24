إطلالات غير موفقة ظهرت بها النجمات على ريد كاربت مهرجان الجونة 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تحرص النجمات على الظهور في كامل أناقتهن على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بارتداء أجمل التصاميم لجذب الأنظار إليهن، إلا أن بعضهن يظهرون بإطلالات غير موفقة إما بسبب ارتداء تصاميم وألوان غير مناسبة لشكل أجسامهن ولون بشرتهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

وفي هذا الإطار نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات خلال فعاليات مهرجان الجونة 2021، بحسب اختيارات مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات لـ"الخليج 365".

- اليوم الأول

اختارت أروى جودة فستانا طويلا، باللون الفضي الميتاليك، بتصميم بسيط، وفتحه ساق جريئة، مزين برباط عنق باللون الأسود، بتوقيع مصممة الأزياء سارة أنسي التي فصَّلت الفستان في ساعة حسب تصريحات أروي جودة.

وجاء التصميم غير مناسب لأروي، إذ أظهر عيوب جسمها وخاصة عند منطقة البطن، كما أنه غير ملائم للظهور في حدث ضخم كمهرجان الجونة.

كما أن تصفيفة الشعر جاءت غير مناسبة للفستان جعلتها تبدو باهتة للغاية.

- اليوم الثاني

وارتدت الفنانة الشابة ثراء جبيل، فستانًا ملفتًا وكان اختبارها له غير موفقًا، خاصة وأنه غير مناسب للحدث، حيث ظهرت مرتدية فستانا أزرق جريء، مكشوف لمنطقة البطن والصدر، لتظهر رسم تاتو موجود أسفل منطقة الصدر، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل على الصدر.

-اليوم الثالث

عبرت مصممة الأزياء عن إعجابها بلون البذلة التي ارتدتها الفنانة صبا مبارك، في ثالث أيام فعاليات المهرجان، لكنها في نفس الوقت رأت أن القماش المصنع منع تصميم البذلة سيء جدا، كما أن تصميمها غير مناسب لقومها، وذلك لأن البنطلون ضيق فأعطى لها شكل غير جيد من منطقة الخصر، بالإضافة إلى أن الحذاء غير مناسب والمكياج والشعر كانوا موفقين.

-اليوم الرابع

إطلالة الفنانة دارين حداد في اليوم الرابع جاءت غير ملائمة للحدث، حيث كانت تناسب الأجواء الرمضانية، وليست الظهور بها على السجادة الحمراء بالجونه، فكان الاختيار غير موفق.

-اليوم الخامس

وذكرت مصممة الأزياء أن إطلالة الفنانة إلهام شاهين، باليوم الخامس كانت تصلح للتسوق وليست على السجادة الحمراء، وذلك لأن الفستان غير مناسب لقوامها، بالإضافة إلى أن خامة وألوان الفستان قديمة جدا والحقيبة ليس لها علاقة بالإطلالة.

-اليوم السادس

وترى مصممة الأزياء أن إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد في اليوم السادس جائت قديمة، كما أن اختيارها للبدلة الأوفر سايز مع إنه تصميم عصري لكن تكمن المشكلة في شكل الكتف وطول الجاكيت، بالإضافة إلى أن المجوهرات والشعر والمكياج كانوا غير موفقين.

-اليوم السابع

وظهرت الممثلة الشابة زينب غريب في اليوم السابع بإطلالة جريئة وملفتة، وطلت بفستان كب قصير باللون البينك، ونسقت معه حذاء رياضي باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قويا، وتركت شعرها منسدلا.

ورأت مصممة الأزياء أن إطلالة زينب غريب سيئة والحذاء سيء، بالإضافة إلى أن الفستان القصير يصلح للنادي وللتسوق أو للشاطيء، وليس السجادة الحمراء

-ختام المهرجان

إطلالة الفنانة فيفي عبده جائت قديمة، كما أن قصة الفستان غير مناسبة لقوامها وأعطت لها عرض من عند منطقة الخصر، بالاضافة إلى أن الشعر غير موفق.

وظهرت فيفي بفستان لامع فضفاض وذو أكمام، بفتحة حرف V على منطقة الصدر، مع كلاش ذهبي، ومتزينة بإكسسوارات ذهبية، كما اختارت تسريحة الشعر الناعم المنسدل على الظهر، واعتمدت مكياجًا قويًا.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أول أمس الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.